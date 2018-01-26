《小傳日記》魚缸反擊又報喜，摩笛奏起內銀飛！

《小傳日記》花旗國魚缸噚晚（２５日）又報喜，重磅股業績省鏡，加上美金貶值，道指再

破頂慶祝，收升１４０點，報２６３９２點。花旗國財長第一次撐「弱美金」言論，噚日已令到

美金急挫，雖然侵侵之後解話，話大家誤會咗財長意思，美金因而紐轉跌勢，但缸友都當聽唔到

，繼續掃貨。

香江魚缸今朝（２６日）都跟住高開１８１點報３２８３６，之後大摩奏「摩笛」，吹起成

班內銀股，再加上股王ＱＱ（００７００）回勇，齊齊將大市推高最多５６９點至３３２２３，

繼續寫下史上新高。埋單都仲有４９９點或１﹒５巴仙落袋，報３３１５４。國指更大幅跳起

３３５點或２﹒５巴仙，收１３７２３，跑贏大市添，勁呀！

內銀股表現咁勁，就算下星期二（３０日）就係期指結算日，缸友掃貨都無手軟，全日魚缸

成交有１８００億銀。



＊錢莊好醒神四大往上行，民行跑第一郵儲發力追＊



下個月就係狗年，農曆新年前，缸友對現金需求都會增加，人行就喺噚日正式放水，但「孖

屐」估計規模得３０００至３８００億人仔，冇預期之中咁多，搞到一班神州錢莊噚日全部高位

插水，但今日摩笛吹起，話神州加強金融業改革，料長線息口會向上，有利擴闊內銀淨息差，除

咗叫缸友買多啲建工中農呢四隻錢莊大佬外，信行（００９９８）、郵儲行（０１６５８）同民

行（０１９８８）都畀大摩唱好。

郵儲行彈起超過６巴仙，報４﹒９７銀，最新山頂位喺５﹒１２銀。雖然跑贏唔少街坊，但

現價只係較２０１６年招股價４﹒７６銀高超過４巴仙。民行就跑第一，升超過６巴仙，報９蚊

。建行（００９３９）同中行（０３９８８）今日就跑贏所有藍戰士，建行仲要破埋頂兼衝破

９蚊關，全日跳起近６巴仙，報９﹒０５銀；中行就創超過兩年半新高，全日彈起近半成，報

４﹒８銀。

工行（０１３９８）今日差少少就破頂，高見７﹒４銀，距離山頂位７﹒４１銀都係一步之

遙，收市升近４巴仙，報７﹒３４銀。農行（０１２８８）就連續多日破頂，最新山頂位去到

４﹒９４銀，全日升４巴仙，報４﹒９銀。



＊內房佬飛起融創最好氣，地產佬畀油新地好勢頭＊



內房股發威啦喂，愈升愈有啊！融創（０１９１８）就最醒神喇，衝前逾９巴仙，以全日最

高位３８﹒５銀打烊。街坊金茂（００８１７）今日都好出位，雖然遭交銀國際繼續畀「中性」

評級，不過有執董同高層增持，算係打返支強心針，高見５﹒４４銀，創２００７年１１月以來

新高，埋單飛起６巴仙，報５﹒３銀。恆大（０３３３３）都跳起逾４巴仙，報２９﹒２銀。

香江地產佬都唔執輸，跟住大牛市齊齊飛。恆地（０００１２）嘅粉嶺馬屎埔項目，補地價

足足２５﹒３億銀，每平方呎地價４１５１銀，較同系喺２０１０年投得嘅粉嶺住宅地，地價足

足跳起咗七成，加上有傳賣地畀恆大，令佢成功跑贏咁多位街坊，衝前４巴仙，報５５﹒２銀。

新地（０００１６）仲勁揪一度高見１３９銀，創近十年高！埋單踢高近２巴仙，報１３８﹒３

銀。



＊ＥＴＦ孖寶粉絲齊讚好，魚毛仔旺場麥達斯炒升＊



中港魚缸齊齊造好，一眾ＥＴＦ當然拍爛手掌，最多缸友炒南方Ａ５０（０２８２２），衝

前咗逾１巴仙，收報１７﹒９銀，盤中高見過１７﹒９８銀破頂，勁啊！安碩Ａ５０

（０２８２３）都好好鑊氣，一度高見１７﹒５銀，係２００８年３月以嚟新高，埋單報

１７﹒４４銀，踢高近２巴仙。

魚缸旺，個別嘅魚毛仔仲旺啊！麥達斯（０１０２１）雖然最近無咩新消息，只係月初宣布

聯營得到三單地鐵列車合同，不過今日就突然爆升，成交亦都急增，最多曾經飆過近９２巴仙，

高見２﹒７８銀，埋單都仲跳起超過５０巴仙，報２﹒１８銀。

佳寧娜（００１２６）主要股東溢價一倍出售股權，最多曾經飆過近５４巴仙，最終升起

２４巴仙，報１﹒１８銀。



＊人仔好瘋狂鐵鳥股起航，油價腳軟軟油服股散水＊



歐元呢排強勁跳彈床，加上花旗國財長早排話弱美金有利賣多Ｄ貨畀其他國家，美匯指數呢

個禮拜連環跌穿多個關口，９０失守完之後連８９都穿埋……美金腳軟人仔自然有著數，人仔離

岸價最高見６﹒３１６１。人仔升值對唔少中資股份有利，鐵鳥股就係其中之一，事關佢地有唔

少外債，再加上今日油價由三年高位腳軟，魚缸表現又咁省鏡，神州三大鐵鳥全線起航，南航

（０１０５５）飛高７巴仙，報９﹒７８銀。東航（００６７０）就升咗超過３巴仙，報

６﹒８７銀。國航（００７５３）表現一般，只係跳起超過兩巴仙，報１１﹒３銀。

油價喺高位碌落嚟，石油佬自然就冇運行，對油價最敏感嘅中海油（００８８３）就跣低超

過１巴仙，報１２﹒７４銀。油服股早排坐咗上火箭，缸友今日仲唔趁機散水？安東油服

（０３３３７）急插近９巴仙，報１﹒３９銀。巨濤海洋油服（０３３０３）就跣低近６巴仙，

報２﹒５銀。百勤油服（０２１７８）就跌咗半成，報０﹒５６銀。周末愉快，請請！



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