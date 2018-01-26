《股市一周》港股再創史上新高，全周漲８９９點連升七星期

《經濟通通訊社２６日專訊》港股上周漲８４２點連升六周，本周再漲８９９點，連升第七

個星期。儘管港股昨日（２５日）回吐３０４點報３２６５４點，終止港股連升七日走勢，但今

日再度攀升，全日高見３３２２３點再創史上高位，收報３３１５４點炒高４９９點。

美國納指及標指齊齊創收市新高，港股周一（２２日）始連續第四日破頂，收報３２３９３

點升１３８點。周二（２３日）隨內銀內房股回勇下，推高大市以全日最高位收市，收報

３２９３０點急升５３７點，主板成交額達１９７９﹒７９億元，創兩年半以來新高。周三

（２４日）曾挫２０２點，低見３２７２８，但在券商股及個別內銀發力下，恆指拗腰倒升，並

突破三萬三關口，全日微升２７點收報３２９５８，再刷新歷史新高，連續第六日破頂。惟周四

隨中資金融股走低，拖低大市挫３０４點，收報３２６５４點。

總結全星期，港股累計升幅達８９９點或２﹒７９％，收報３３１５４點。國指則升

４﹒１３％或５４４點，報１３７２３點。日均主板成交１８４４﹒８４億元，較上周多出約

６％。



＊潤地全周升幅冠藍籌股，券商信証為最佳國指股＊



多隻內房股本周表現強勁，其中潤地（０１１０９）全星期累升１０﹒９５％，報

３１﹒４元，為本周表現最好藍籌。

美國庫存連續十周減少，外圍油價持續攀升，「三桶油」此前更獲星展唱好，中石油

（００８５７）全星期累升１０％，報６﹒３８元，為本周表現第二佳藍籌股，同時亦為本周表

現次佳國指成分股。

恆生（０００１１）全周累跌１﹒８５％，報１８６元，為本周表現最差恆指成分股。

中糧系股份急升，蒙牛（０２３１９）早前獲星展升目標至３０﹒８元，刺激該股造好，全

周累跌１﹒５２％，報２５﹒９５元，為本周表現次差恆指成分股。

中信証券（０６０３０）發布業績快報稱，初步核算結果顯示，去年多賺一成，該股全星期

累漲１０﹒１１％，報２２元，為本周表現最佳國指成分股。

野村早前指內險行業首季預售弱或拖累ＮＢＶ，其中新保（０１３３６），全星期累跌

４﹒３２％，報５２元，為本周表現最差國指股。

中車時代（０３８９８）全星期累跌４﹒３２％，報４５﹒４元，為本周表現次差國指股。

（ｇｖ）

