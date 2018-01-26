【史上新高】內銀領漲，港股飆４９９點收３３１５４，成交千八億

《經濟通通訊社２６日專訊》美股表現向好，道指收市報２６３９２點升１４０點再創新高

，港股昨日（２５日）跌逾３００點後，今早乘外圍升勢，高開１８１點報３２８３６點，其後

在建行（００９３９）、工行（０１３９８）等內銀股，以及騰訊（００７００）帶動之下，港

股突破前日（２４日）高位３３０１８點，午後再將升幅進一步擴大，最多漲５６９點高見

３３２２３點創史上新高。收市恆指報３３１５４點，升４９９點或１﹒５３％。主板成交

１７９９﹒５０億元，按日減少４﹒１４％。

國指在郵儲行（０１６５８）、民行（０１９８８）帶領下揚３３５點或２﹒５１％，報

１３７２３點。滬指則升０﹒２８％或９點，報３５５８點。



＊內銀股升市大贏家，騰訊升３％＊



內銀股成為今日升市大贏家，多隻內銀股包辦恆指最佳表現藍籌。大摩指息口上升，有利部

分內銀淨息差，該行看好郵儲行、農行（０１２８８）、建行等股份，三者今日分別升６﹒２％

、４﹒０３％及５﹒６％，報４﹒９７元、４﹒９元及９﹒０５元。而郵儲行為升幅第二大國指

成分股，僅次於民行，其上升６﹒３８％收報９元。建行破頂，高見９﹒０８元，今日為表現最

佳藍籌。中行（０３９８８）升４﹒５８％，報４﹒８元，為表現第二佳恆指成分股。工行升

３﹒９７％，報７﹒３４元。交行（０３３２８）則升３﹒８７％，報６﹒９７元。招行

（０３９６８）揚０﹒８％，報３７﹒８５元。其他中資金融股方面，平保（０２３１８）、國

壽（０２６２８）分別升１﹒８５％及０﹒９５％，報９３﹒４元及２６﹒５５元。

有傳騰訊重金入股網宿科技一成股權，同時，京東集團主席劉強東指正就出售物流子公司部

分股權予騰訊等而磋商，騰訊今日漲２﹒８８％，報４７１﹒２元，未能繼續破頂。

廣汽（０２２３８）被花旗減持，軟０﹒２４％，報１６﹒９元。吉利（００１７５）亦跌

１﹒１８％，報２５﹒１元，為表現第三差恆指成分股。



＊三桶油表現偏軟，物管公司炒起＊



油價於昨日曾高見三年新高，但於尾市回落。「三桶油」今日普遍走軟，包辦表現最差藍籌

股首三位。中石化（００３８６）收市跌０﹒４３％，報６﹒９５元；中石油（００８５７）升

０﹒４７％報６﹒３８元；中海油（００８８３）跌１﹒２４％，報１２﹒７４元。安東油田服

務（０３３３７）則獲華泰證券續予「買入」，惟今日股價仍跌８﹒５５％，報１﹒３９元。

麥達斯（０１０２１）漲５０﹒３４％，報２﹒１８元，為全日升幅最大個股。栢能

（０１２６３）此前發盈喜，股價漲４１﹒４４％，報６﹒６９元。

佳寧娜（００１２６）主要股東溢價逾倍出售股權，另外亦宣布擬收購福田商廈，股價大升

２４﹒２１％，報１﹒１８元。

由雅居樂（０３３８３）分拆出來的雅生活下周一（２９日）起招股，從事物業管理的中海

物業（０２６６９）漲５﹒１４％，報２﹒６６元。而浦江中國（０１４１７）亦升２３﹒３％

報２﹒１７元。（ｆｆ）

