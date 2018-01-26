《經濟通通訊社２６日專訊》行政長官林鄭月娥將於本月３１日下午啟程前往北京，拜訪中
央部委和其他機構，並於２月３日出席由特區政府聯同一帶一路總商會主辦的「國家所需 香港
所長──共拓一帶一路策略機遇」論壇。林鄭月娥將於２月４日返港，在她離港期間，由政務司
司長張建宗署理行政長官職務。
隨行的還有商務及經濟發展局局長邱騰華、財經事務及庫務局局長劉怡翔、政制及內地事務
局局長聶德權及行政長官辦公室主任陳國基。（ｃｗ）（ｚｚ）
26/01/2018 11:25
【香港政情】林鄭３１日訪京，將出席有關「一帶一路」論壇
《經濟通通訊社２６日專訊》行政長官林鄭月娥將於本月３１日下午啟程前往北京，拜訪中
央部委和其他機構，並於２月３日出席由特區政府聯同一帶一路總商會主辦的「國家所需 香港
所長──共拓一帶一路策略機遇」論壇。林鄭月娥將於２月４日返港，在她離港期間，由政務司
司長張建宗署理行政長官職務。
隨行的還有商務及經濟發展局局長邱騰華、財經事務及庫務局局長劉怡翔、政制及內地事務
局局長聶德權及行政長官辦公室主任陳國基。（ｃｗ）（ｚｚ）
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