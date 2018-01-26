【一地兩檢】張建宗去信內委會，稱於法案委員會討論草案更合適

《經濟通通訊社２６日專訊》政務司司長張建宗去信立法會內務委員會，表示立法會透過法

案委員會審議一地兩檢條例草案，較議員提出在內委會召開特別會議討論更為合適。

張建宗指，政府已草擬好條例草案及刊憲，亦將於下周三（３１日）交到立法會首讀，相信

公眾和議員可完整掌握「一地兩檢」的安排，認為透過法案委員會審議，可讓官員全面回應議員

的關注和提問。（ｃｗ）（ｚｚ）

