【立會補選】陳淑莊稱黃惠沖將與民主派就參選資格問題會面

《經濟通通訊社２６日專訊》民主派議員昨晚（２６日）到律政中心，要求約見律政司司長

鄭若驊，解釋立法會補選參選資格。公民黨立法會議員陳淑莊指，已按律政司職員建議，向社交

事務秘書約時間，惟對方指鄭若驊周末事忙，將會安排法律政策專員黃惠沖會面。（ｃｗ）（ｚ

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