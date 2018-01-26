【一地兩檢】田北辰：草案未有回應不少港人關注的問題

《經濟通通訊社２６日專訊》立法會鐵路事宜小組主席田北辰表示，今日刊憲的「一地兩檢

」條例草案文件未有回應很多港人關注的問題，包括在內地口岸區可做及不可做的行為。

田北辰亦關注內地司法管轄區的實際界線，要求當局安排實地視察，及清楚解釋條文細節。

他認為，草案沒有提及民主派關注的法律基礎問題，而關於內地法律的問題，相信特區官員未能

必能夠解答，估計不會花太多時間處理。（ｃｗ）（ｚｚ）

