《經濟通通訊社２６日專訊》立法會補選提名期下周一（２９日）完結，選舉事務處資料顯
示，九龍西選區今日再接獲一份提名表格，有關人士為蔡東洲，報稱獨立，任職物理治療師。
蔡東洲曾經加入民建聯，成為青年民建聯的一員，亦是青年民建聯「醫療、衛生及健康小組
」與「專業事務委員會」的成員。
九龍西選區已報名之人士還包括姚松炎、鄭泳舜。（ｃｗ）（ｚｚ）
26/01/2018 18:16
【立會補選】物理治療師蔡東洲報名參選九龍西補選
《經濟通通訊社２６日專訊》立法會補選提名期下周一（２９日）完結，選舉事務處資料顯
示，九龍西選區今日再接獲一份提名表格，有關人士為蔡東洲，報稱獨立，任職物理治療師。
蔡東洲曾經加入民建聯，成為青年民建聯的一員，亦是青年民建聯「醫療、衛生及健康小組
」與「專業事務委員會」的成員。
九龍西選區已報名之人士還包括姚松炎、鄭泳舜。（ｃｗ）（ｚｚ）
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