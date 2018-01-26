【立會補選】物理治療師蔡東洲報名參選九龍西補選

《經濟通通訊社２６日專訊》立法會補選提名期下周一（２９日）完結，選舉事務處資料顯

示，九龍西選區今日再接獲一份提名表格，有關人士為蔡東洲，報稱獨立，任職物理治療師。

蔡東洲曾經加入民建聯，成為青年民建聯的一員，亦是青年民建聯「醫療、衛生及健康小組

」與「專業事務委員會」的成員。

九龍西選區已報名之人士還包括姚松炎、鄭泳舜。（ｃｗ）（ｚｚ）

