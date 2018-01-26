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即市新聞

26/01/2018 17:05

《神州經脈》工業利潤６年高，滬指周升２％，樂視蒸發１６５億元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國２０１７年規模以上工業企業利潤增速錄６年高，人民幣
兌美元匯率續刷新近２７個月高位。滬綜指收升０﹒２８％，報３５５８﹒１３點，再創逾兩年
高；深成指收升０﹒０５％，報１１５５７﹒８２點；創業板收升０﹒３３％，報１８１６﹒８
點。兩市全日成交減少逾１３％，至５０１９億元（人民幣．下同）。
　　總結全星期，滬綜指升２％，連升六星期，累升８﹒９％；深成指升２﹒３％；創業板則大
幅跑贏，升５﹒１％，終止連跌兩星期的趨勢。

＊人民幣兌美元中間價錄六連漲＊

　　人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４３６，較上個交易日大升２８８點子，錄六連漲及
２０１５年１１月５日來最高。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早平開，收盤升１２３點
子，報６﹒３２２７。
　　交易員指，美國總統特朗普言論小幅緩和市場看空美元情緒，但市場觀望情緒仍然較重，流
動性仍欠佳，雙邊點差較大限制了自營參與熱情，繼續關注監管會否出台相應政策。
　　法國外貿銀行（Ｎａｔｉｘｉｓ）發表評論預計，人民幣的單邊升值在短期會持續，但未來
幾個月將有更多雙邊波動。未來經濟基本面並不足以支撐人民幣一路高歌，預計會在年中小幅貶
值。
　　此外，環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）人民幣追蹤指標顯示，去年１２月，人民幣交
易使用量從１１月的１﹒７５％回落至１﹒５４％，但暫未公布排名。

＊１２月利潤增速降至年內最低＊

　　國家統計局公布，２０１７年，全國規模以上工業企業實現利潤總額７５１８７﹒１億元，
按年增長２１％，較２０１６年的８﹒５％大幅加速，是２０１２年以來增速最高的一年。
　　２０１７年１２月，規模以上工業企業實現利潤總額８２４１﹒６億元，同比增長
１０﹒８％，增速比１１月放緩４﹒１個百分點，錄年內最低。
　　按行業看，２０１７年，採礦業實現利潤總額增長２﹒６倍；製造業增長１８﹒２％；電力
、熱力、燃氣及水生產和供應業下降１０﹒７％。
　　統計局指，去產能取得積極進展，槓桿率有所下降。去年末，規模以上工業企業資產負債率
為５５﹒５％，比上年降低０﹒６個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為６０﹒４％，比
上年降低０﹒９個百分點。

＊支持民企外企等市場化債轉股＊

　　國家發改委、一行三會發布「市場化銀行債權轉股權實施中有關具體政策問題」的通知，明
確支持民營企業、外資企業等各類所有制企業開展市場化債轉股；允許上市公司、非上市公眾公
司發行權益類融資工具實施市場化債轉股；允許實施機構發起設立私募股權投資基金開展市場化
債轉股。
　　通知指，各類實施機構發起設立的私募股權投資基金可向符合條件的合格投資者募集資金，
符合條件的銀行理財產品可向該私募股權投資基金出資。
　　通知並指，在防止國有資產流失的前提下，提高國有企業轉股定價的市場化程度，經批准，
允許參考股票二級市場交易價格確定國有上市公司轉股價格，允許參考競爭性市場報價或其他公
允價格確定國有非上市公司轉股價格。

＊險資去年投資收益５﹒７７％＊

　　中保監發布《保險資金運用管理辦法》，２０１８年４月１日起施行。辦法新增規則包括股
東不得違法違規干預險資運用、境外投資應符合人行及外匯局等相關規定。
　　中保監指，新規定將強化險資股票投資監管，對一般投資及重大公司收購等實施差別監管。
險資除了自行投資外，亦可委託符合條件的證券公司及證券資產管理公司等，開展受託管理投資
業務。
　　按新規定，險資管理機構開展保險資管業務需要登記披露，禁止受託資金轉委託及提供通道
服務等，加強去槓桿及去通道工作。
　　中保監還公布，２０１７年，保險資金實現投資收益８３５２﹒１３億元，投資收益率為
５﹒７７％，預計利潤總額２５６７﹒１９億元。險資在股票市場取得較好成績，主要有三個特
點，一是保險資金長期堅持價值投資理念，主要投資大盤藍籌；二是去年保險股業績表現良好，
保險資金也有不少配置；三是適時拓寬保險資金投資港股，去年港股表現也很好。

＊去年匯市成交逾２４萬億美元＊

　　國家外匯局公布，２０１７年，中國外匯市場累計成交１６２﹒２７萬億元人民幣（等值
２４﹒０８萬億美元）。２０１６年則累計成交２０﹒３萬億美元，２０１５年全年累計成交
１７﹒７６萬億美元。
　　去年１２月，中國外匯市場總計成交１６﹒９２萬億元人民幣（等值２﹒５７萬億美元），
美元計環比下降３﹒４６％。。其中，銀行對客戶市場成交２﹒３９萬億元人民幣（等值３６０
億美元），銀行間市場成交１４﹒５２萬億元人民幣（等值２﹒２０萬億美元）；即期市場累計
成交６﹒１８萬億元人民幣（等值９３７７億美元），衍生品市場累計成交１０﹒７４萬億元人
民幣（等值１﹒６３萬億美元）。

＊京東：計劃今年進軍美國市場＊

　　據《彭博社》引述第二大電商巨頭京東集團主席劉強東表示，正就把物流子公司１５％股權
出售給騰訊及其他投資者進行磋商，，交易將於下月中旬以前完成。他並透露，
ＪＤ　ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ計劃３年內在中國內地或香港進行ＩＰＯ。
　　他還稱，京東今年將在洛杉磯啟動美國擴張計劃。此舉將挑戰阿里巴巴與亞馬遜。
　　此外，網宿科技（深：３０００１７）午後臨時停牌。有報道指，騰訊近日入股網宿科技，
佔網宿科技總股本１０％，以拓展雲計算領域抗衡阿里巴巴的阿里雲。

＊全日成交１１３６萬增１４％＊

　　樂視網（深：３００１０４）連續第三日開市即跌停，收報１１﹒１８元，跌停板上有
７５２萬手封單，全日成交１１３６萬元，較上日的９９５萬元增加１４％。
　　樂視網最新市值為４４６億元，與復牌前的約６１１億元市值相比，三日已蒸發約１６５億
元。
　　早前有基金對樂視網進行估值調整，最大跌幅達近７５％，相當於１３次跌停板，最低股價
已被調低至３﹒９元。

＊中證監公開譴責西南證券等＊

　　中證監新聞發言人高莉在例行發布會通報，對西南證券、國海證券、中金證券、華林證券、
天風證券、國金證券等６公司採取公開譴責、出具警示函等措施，並責令改正。此外，對富誠海
富通採取責令改正的監督管理措施。
　　她表示，從檢查結果看投行類業務行類業務無論在內部控制健全程度還是項目執業質量上均
有所提升整體趨好顯示出前期自查整改活動取得了良好成效。另一方面部分檢查對象仍暴露出違
規問題涉及合規風控未全面有效覆蓋、內部控制未有效執行、盡職調查不充分、信息披露有失準
確完整以及後續管理未盡責等方面。（ｊｙ）

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