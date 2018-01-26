【海航動向】海航集團出售澳洲寫字樓套現約１３億元

《經濟通通訊社２６日專訊》海航集團旗下Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｇｒｏｕｐ通過電郵公布，公司周四簽

署協議，以２﹒０５億澳元（折合約１２﹒９５億港元）向獨立第三方出售澳洲悉尼Ｏｎｅ

Ｙｏｒｋ辦公樓，預計將錄得出售收益８８００萬澳元。

該公司於２０１２年１月，以１﹒１７億澳元收購了上述大樓，而是次出售的內部回報率達

１２﹒８％。

聲明並無披露買家身份，但此前有報道引述消息透露，買家為黑石集團。（ｃｌ）

