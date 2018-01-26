【海航動向】海航旗下Ｓｗｉｓｓｐｏｒｔ擬今年在瑞士上市

《經濟通通訊社２６日專訊》據《路透社》引述瑞士航空地勤服務及貨運服務供應商

Ｓｗｉｓｓｐｏｒｔ表示，母公司中國海航集團計劃在今年稍晚將Ｓｗｉｓｓｐｏｒｔ在瑞士交

易所掛牌上市。

Ｓｗｉｓｓｐｏｒｔ表示，海航決定讓Ｓｗｉｓｓｐｏｒｔ在母國上市，凸顯其在瑞士的根

基穩健，未來上市後的新公司料將獨立運營。

海航２０１５年收購Ｓｗｉｓｓｐｏｒｔ並成為其唯一股東，該公司每年理貨量超過４３０

萬噸，服務旅客數量達２﹒５億人次。（ｊｙ）

