【金融科技專訪】羅兵咸：金管局最遲末季批出虛擬銀行牌照

《經濟通通訊社記者陳樂怡２６日報道》金管局新招落實後，普羅大眾生活面貌或有一番大

改變。市民終可告別匆忙趕到分行辦理事務，另外網上「覓食」優惠將會計得更仔細。

羅兵咸永道風險及控制服務合夥人吳冠豪接受本通訊社訪問時表示，除了預期９月亮相的快

速支付系統之外，今年香港市場還有兩大亮點，分別為諮詢銀行業界，修訂在２０００年發出的

《虛擬銀行的認可》指引以及開放應用程式介面（ＡＰＩ）。



＊８間非金融機構有意設立虛擬銀行＊



虛擬銀行方面，吳氏表示，內地傳統大銀行、大型科企及財務公司等均對此表示興趣，據了

解申請牌照活動增加，市場已經蠢蠢欲動。

他預期，金管局最遲今年第四季批出牌照，但不會放鬆風險管理及內部控制的門檻。金管局

副總裁阮國恆早前出席《亞洲金融論壇》表示，年底有望引入虛擬銀行。他早前接受訪問時表示

，八間非金融機構有意設立虛擬銀行。

吳氏認同金融科技的投資目前以銀行帶頭為主，因其財力才能負擔龐大投資額，先推先行亦

合理。他提到在銀行體系入面金融科技的實踐潛力大，以「知道你的客戶」（ＫＹＣ）為例，已

在監管沙盒入面試行。

他指出，客戶未來可透過手機在路途上便能完成開戶及申請信用卡，提供自拍照及身份證明

文件，程式自動辨別證件真偽。行政成本有望顯著下降，效率亦會大大提升。他續指銀行與監管

機構有直接的溝通渠道，又能在監管沙盒試行，因此對比其他板塊，發展步伐相對快。



＊羅兵咸：開放ＡＰＩ將促進跨界合作，監管機構願意改變＊



金管局年初發出諮詢文件，就該局如何訂立銀行業開放ＡＰＩ框架進行諮詢。吳氏提到開放

ＡＰＩ將促進銀行及金融機構的合作，甚至跨行業合行。銀行透過開放ＡＰＩ可讓第三方服務供

應商連接銀行的科技資訊系統，取得顧客同意後接觸到資料數據，並提供附加服務，例如酒店格

價網可分析銀行的收費條款作出比較，提醒用戶信用卡優惠。另外，如果客戶授權銀行取得社交

數據，有助提升客戶忠誠度。

吳氏指出，在政府推廣智慧城市的大方向下，監管機構「願意郁，但唔會好似甩繩馬騮咁放

。」以往銀行與第三方進行資料互換的案例並不多，相信在修改指引後，ＡＰＩ實用案例將會陸

續出台。

