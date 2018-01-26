【本港樓市】代理：去年落成新屋售出率略低，現樓貨尾量增至九千

《經濟通通訊社２６日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，去年落成私人住宅

而尚未售出的單位有５０００個，佔同期落成量１７８００個的２８％。即售出比例有７２％，

略低於一般八成的正常水平。

他估計過往一年樓價明顯上升１２％，發展商惜售樓盤，銷售進度稍被拖慢所致，亦導致去

１年底新屋現樓貨尾累積到９０００個。



＊現樓貨尾量尚未超過１萬個＊



現樓貨尾量尚未超過１萬個的水平，仍然可接受。但２０１８年起新屋落成量將達標，平均

每年約二萬個水平。發展商必須加快售樓，追貼未來新增的供應，否則現樓貨尾量會加快上升。

第四季建築中卻已售出的新屋（樓花）有１﹒６萬個，連續三個季度處於歷史高位。但仍然

落後於建築新屋的進度，建築中新屋量有７﹒７萬個。扣除已出售樓花，現樓貨尾加建築中新屋

累計７萬個。



＊料新屋施工量平均每年約二萬個水平＊



去年新屋施工量１﹒７萬個，較２０１６年的２﹒５５萬個，明顯下降。估計去年有大型項

目動工所致，數字被推高。預期未來數年，新屋施工量平均每年約二萬個上下水平。

政府維持每年批地建私樓二萬個的目標，取得一定成果。未來四年新屋潛在供應９﹒７萬個

水平。數字保持穩定，不會大起大落。隨著本地及全球經濟向好，住屋需求穩步上升，而未來新

屋供應穩定有利樓價穩步向上。（ｃｙ）

