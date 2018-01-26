《經濟通通訊社２６日專訊》仲量聯行研究部副董事車永筠表示，儘管去年私人住宅的動工
量較２０１６減少約３３％，過去五年（２０１３－２０１７）平均每年的動工量仍較２００７
－２０１２年的五年間多５１％。
假設新單位會逐步推出，供應量可望持續增加，未來五年住宅新供應每年可達２萬個，較２
０１３至２０１７年的落成量多出４７％。
她補充，由於市場焦點主要集中於新盤市場，在置業氣氛仍然濃厚下，我們預期發展商的
存貨將會獲得市場吸納，不過，去貨速度會較慢。（ｃｙ）
26/01/2018 12:42
【本港樓市】仲量聯行：發展商存貨料獲得吸納，不過去貨速度較慢
《經濟通通訊社２６日專訊》仲量聯行研究部副董事車永筠表示，儘管去年私人住宅的動工
量較２０１６減少約３３％，過去五年（２０１３－２０１７）平均每年的動工量仍較２００７
－２０１２年的五年間多５１％。
假設新單位會逐步推出，供應量可望持續增加，未來五年住宅新供應每年可達２萬個，較２
０１３至２０１７年的落成量多出４７％。
她補充，由於市場焦點主要集中於新盤市場，在置業氣氛仍然濃厚下，我們預期發展商的
存貨將會獲得市場吸納，不過，去貨速度會較慢。（ｃｙ）
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