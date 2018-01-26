【ＩＰＯ反應】消息指，鉅京（０８４５０）孖展超購逾１４９倍

《經濟通通訊社２６日專訊》市場消息指，綜合印刷服務商鉅京控股（０８４５０）昨日

（２５日）孖展截止，合共孖展額達９﹒０３億元，以公開發售集資６００萬元計，超額認購逾

１４９倍。

鉅京控股本周二（２３日）起至今日（２６日）正午招股，全球發售約２﹒５億股，其中約

１０％即２５００萬股在港發售，招股價介乎０﹒２０元至０﹒２４元。按每手１００００股計

算，入場費２４２４﹒１８元，預期２月２日於聯交所掛牌。集資５０００萬元至６０００萬元

。（ｂｎ）

