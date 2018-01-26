《日入而息》歐化暗盤升逾九成，摩笛吹起內銀，港股再創新高

《今天重點》﹡運房局表示未來三至四年私樓一手供應仍為９﹒７萬伙；去年私人住宅施工

數量大減三成，已落成私宅數量則增

﹡中原城市領先指數再升０﹒０７％，已連升兩周

﹡歐化（０１７１１）暗盤收市升逾九成，每手賺逾五千元

﹡雅居樂雅生活（０３３１９）下周一起招股，入場費約３５８５元

﹡ＴＶＢ（００５１１）稱注意到有股東提議派特別息，董事局會考慮盈利等

各項因素



《即日市況》﹡內銀領漲，港股飆４９９點收３３１５４，成交千八億



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒３％航空股領漲，連升六周累升近９％



《美元匯價》﹡匯市短期進入調整期，惟美元仍以偏弱為主；歐元最新報１﹒２４５５╱

５６，日圓最新報１０９﹒０７╱０９



《公司業績》﹡維達國際（０３３３１）去年少賺半成至６﹒２１億元，末期息１４仙



《公司資訊》﹡雅居樂雅生活（０３３１９）下周一起招股，入場費約３５８５元

﹡龍昇（０６８２９）今起招股，入場費約４０４０元

﹡歐化（０１７１１）超購１６３８倍，一手中籤率１０％

﹡中國透雲（０１３３２）蝕讓萬贏資本餘下股權予威華達（００６２２）

﹡中國農林低碳（０１０６９）擬折讓近三成「二供三」淨籌３﹒７億，每手

改４萬股

﹡太和控股（００７１８）控股權易手，今早復牌

﹡卡姆丹克（００７１２）與億仕登於星成立附屬，研塊鏈技術配送太陽能

﹡弘和仁愛醫療（０３８６９）向控股股東發４﹒６８億元換股債

﹡佳寧娜（００１２６）主要股東溢價１﹒２倍出售一成股權

﹡昆侖國際金融（０６８７７）擬發行２億元可換股債券

﹡俄鋁（００４８６）擬發行５年期５億美元定息票據

﹡星美文化旅遊（０２３６６）終止收購旅遊平台業務

﹡洪永時辭任十三集團（００５７７）聯席主席

﹡隆基泰和（０１２８１）擬折讓約４１％「二供一」

﹡海藍（０２２７８）海南省海口鳳凰水城二期地塊遭無償收回

﹡高雅光學（００９０７）擬向前執董出售大埔物業，套現７９００萬元

﹡維達（０３３３１）長遠維持派息比率２５％至３５％；木漿價升不成長遠

問題，第二季落實加價４％至５％

﹡樂聲電子（２１３）５億元出售黃竹坑商廈，料賺６４９６萬元

﹡融信（０３３０１）發行８﹒２５％優先票據，淨籌逾３億美元

﹡豐展（０１８２６）要約方減持現有股份，公眾持股量恢復至２５％

﹡寶光（８４）售眼鏡業務套４億元，有條件特別分派每股１９仙

﹡香港電訊（０６８２３）旗下ＣＳＬ推Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ

Ｓｅｒｉｅｓ ３

﹡東方海外國際（００３１６）去年第四季貨運量跌３﹒３％

﹡港交所（００３８８）上市公司年報披露內容審閱結果大致滿意，續監察殼

股活動

﹡ＴＶＢ表示注意到有股東提議派特別息，董事局會考慮盈利等各項因素

﹡華津國際（０２７３８）與主席許松慶訂立兩份貸款協議

﹡先機企業（００１７６）附屬向借款人墊付本金總額５１００萬元之貸款



《國企紅籌》﹡中鐵建（０１１８６）去年工程承包新簽合同額升２２﹒１％

﹡中國電力（０２３８０）年度總售電量按年升５﹒４２％

﹡中國電力清潔能源（００７３５）去年總發電量跌２﹒２％

﹡大悅城（００２０７）去年合同銷售金額８１﹒６億元，按年增近７９％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）據報入股《未來戰士》電影製作公司

﹡中國自動化（００５６９）附屬引入基金公司

﹡泰坦能源（０２１８８）組合營拓新能源汽車設備業務

﹡中國金融（０３６２３）發行１﹒５４億元可換股債券

﹡旭輝（００８８４）發零息有擔保可換股債券，淨籌２７﹒５億元

﹡華南城（０１６６８）完成發行２﹒５億美元７﹒２５％優先票據

﹡楓葉教育（０１３１７）收購海南海口市多所學校，涉資逾１﹒８億元

﹡海豐國際（０１３０８）就建造兩艘集裝箱船舶行使期權



《中國要聞》﹡統計局表示２０１７年全國規模以上工業利潤增２１％

﹡統計局解讀指工業利潤增速錄６年高，槓桿率下降

﹡樂視網第三日跌停，堆積拋盤逾６９２萬手；樂視網第三日跌停，復牌三日

市值蒸發約１６５億元人民幣

﹡人社部表示２７３１億養老基金開始投資；去年四季度末全國城鎮登記失業

率為３﹒９％

﹡中保監表示險資去年股市收益貢獻大，適時拓寬投資港股；中保監發布險資

運用管理辦法，強化境外投資監管

﹡中鐵建１６﹒８億奪北京共有產權房地塊，另２宗流拍

﹡去年三季度末金融業對北京經濟增長貢獻率近２０％

﹡上海將成立國際靈長類研究中心，很快有克隆公猴誕生

﹡去年末上海轄內科技型企業科技金融貸款餘額增３８％

﹡海爾集團去年營收億增２０％，利潤增長達４１％

﹡財政部表示已累計發行置換債券１０﹒９萬億元

﹡劉強東稱正就出售物流子公司１５％股權予騰訊等磋商

﹡外媒稱中國考慮合併中銀監及中保監

﹡瀘州老窖上調５２度老字號特曲價格每瓶１０元人民幣

﹡發改委表示支持民企、外企等開展市場化債轉股

﹡人行連續兩日暫停逆回購，全周淨回籠３２００億

﹡海航旗下Ｓｗｉｓｓｐｏｒｔ擬今年在瑞士上市；海航集團出售澳洲寫字樓

套現約１３億元

﹡外匯局表示去年外匯市場累計成交逾２４萬億美元

﹡中國互金協會呼籲會員不要參與涉及虛擬貨幣交易活動

﹡中證監表示對西南證券等６公司採取公開譴責並責令改正；去年四批次專項

執法行動涉５４宗典型案件；對５宗案件做出行政處罰，涉太平洋證券；頂

格處罰一宗微信公眾號造傳播虛假信息行為

﹡青海去年ＧＤＰ增長７﹒３％，ＣＰＩ增長１﹒５％

﹡報道指劉鶴將獲任命為中國副總理



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１１１４７﹒１點



《其他消息》﹡林鄭月娥３１日訪京，將出席有關「一帶一路」論壇

﹡民主派要求張建宗再考慮召開內委會特別會議的建議

﹡田北辰稱草案未有回應不少港人關注的問題

﹡政府就草案刊憲，胡志偉稱會細緻審議，防損港人利益

﹡張建宗去信內委會，稱於法案委員會討論草案更合適

﹡梁美芬稱法律爭議不能避免，有信心可如期通車

﹡陳淑莊批條例草案欠日落條款，未提所涉租金與租期；陳淑莊稱黃惠沖將與

民主派就參選資格問題會面

﹡楊岳橋稱ＤＱ後令選舉主任作政治決定，扭曲香港制度

﹡葉劉淑儀稱有興趣競逐法案委員會主席

﹡尹兆堅橋綠置居限售年期應增至１５年

﹡屋宇署表示鄭若驊物業的糾正工作最長需時三個月完成

﹡代理指去年落成新屋售出率略低，現樓貨尾量增至９０００

﹡去年私人住宅施工數量大減三成，已落成私宅數量則增

﹡仲量聯行表示發展商存貨料獲得吸納，不過去貨速度較慢

﹡運房局表示未來三至四年私樓一手供應仍為９﹒７萬伙

﹡經濟通首辦Ｆｉｎｔｅｃｈ大獎，頒授逾４０個獎項

﹡深股通額度全日用１１﹒４３億元；滬股通額度全日用２０﹒４億元

﹡螞蟻金融服務旗下「支付寶」接入香港吉野家分店

﹡羅兵咸表示金管局快速支付顛覆市場，誰勝誰負未知；金管局最遲末季批出

虛擬銀行牌照

﹡銀公表示難預計股市未來走勢，投資者應管理好風險

﹡中原城市領先指數再升０﹒０７％，已連升兩周

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