《日出而作》美股破頂，歐央行指儘快結束ＱＥ，民主派二千人集會

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６６１６．７１ 升 ２２３．９２點╱０．８５％

標普５００ ２８７２．８７ 升 ３３．６２點╱１．１８％

納斯達克 ７５０５．７７ 升 ９４．６１點╱１．２８％

倫敦富時１００ ７６６５．５４ 升 ４９．７０點╱０．６５％

法蘭克福ＤＡＸ １３３４０．１７ 升 ４１．８１點╱０．３１％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５２９．１５ 升 ４７．９４點╱０．８７％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０８．６３，歐元兌美元１．２４２３



《最新資訊》﹡駭客盜４２億新經幣，日交易平台賠３３億

﹡中東股神獲釋，傳向沙持付６０億美元

﹡美國第四季經濟按季升２﹒６％，遜預期

﹡紐約油再創逾三年高，期金回落惟上周仍累升１﹒４％

﹡海航系Ａ股公司集體發盈喜，主要受惠重組收益

﹡力寶華潤（００１５６）就Ｓｋｙｅ主要投資者之申訴作抗辯

﹡慧聰網（０２２８０）料全年溢利增加４０％至６０％

﹡藍鼎（００５８２）料年度虧轉盈，受惠出售英國業務收益

﹡十方控股（０１８３１）料去年度續錄得虧損

﹡恆地（０００１２）北角君譽峰，首批３８伙本周推

﹡企業季績佳刺激美股創收市新高，美債收益率上揚

﹡美元全周累跌１﹒６％，創６月來最差單周表現

﹡鄭若驊今赴立會，迎僭建ＤＱ兩戰線

﹡法巴大升港交所目標６７％，大摩降永利評級

﹡Ｃｏｉｎｃｈｅｃｋ向新經幣失主賠４﹒３億美元

﹡郵儲銀行（０１６５８）７９億元票據案，１２家涉案機構被罰近３億

﹡香港在大灣區功能，陳茂波：難取代

﹡阿富汗首都喀布爾爆炸襲擊，死亡人數已升至１０３人

﹡默克爾與社民黨計劃在下周末前完成籌組聯合政府談判

﹡歐盟及英國料將每兩周舉行一輪關於脫歐過渡期談判

﹡中聯辦新春酒會，部分泛民擬杯葛

﹡泛民反ＤＱ集會，警方：最高峰２０００人

﹡林鄭：港創科條件，絕不遜其他地方

﹡海航科技（０２０８６）料去年虧轉盈，智能卡業務改善

﹡進階發展（０１６６７）今早停牌，暫未悉原因

﹡長安邨迷你戶呎價１﹒６３萬元，公屋新高



《國企紅籌》﹡盛洋投資（００１７４）控股股東註銷可換優先股，進帳轉撥１﹒３億元

﹡平保（０２３１８）分拆２子公司，本周遞申請共集約４６８億元

﹡中海石油化學（０３９８３）年度淨利潤最多近１億人幣

﹡重鋼（０１０５３）料去年轉虧為盈賺３﹒３億人幣

﹡騰訊（００７００）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首

﹡東方證券（０３９５８）料去年年度淨利增約５４％



《新股上市》﹡國銳地產（００１０８）折讓逾７％配新股，淨籌１﹒８億元

