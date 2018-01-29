【史上新高】平保挫２％，港股倒跌３點報３３１５１，國指仍造好

《經濟通通訊社２９日專訊》平保（０２３１８）挫近２％，騰訊（００７００）今早再破

頂見４７６﹒６元後回急，現無升跌，拖累港股升幅全銷，最新倒跌３點報３３１５１，主板成

交８６１﹒７６億元。恆指今早隨外圍高開１８１點，最多抽升３２９點至３３４８４，再創史

上新高。

上證綜合指數報３５５３﹒１４，下跌４﹒９８點或下跌０﹒１４％，成交１５１３﹒２８

億元人民幣。內銀股強勢下，國指仍漲９３點報１３８１７。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ８５﹒３５元 下跌０﹒４１％

港交所 （００３８８） ２９６﹒２０元 下跌０﹒４０％

騰訊控股（００７００） ４７１﹒２０元 無升跌

建設銀行（００９３９） ９﹒１６元 上升１﹒２２％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒１５元 下跌０﹒６８％



工商銀行（０１３９８） ７﹒５２元 上升２﹒４５％

中國平安（０２３１８） ９１﹒９０元 下跌１﹒６１％

中國人壽（０２６２８） ２６﹒２５元 下跌１﹒１３％

中國銀行（０３９８８） ４﹒８７元 上升１﹒４６％

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