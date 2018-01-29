【史上新高】中資金融股回吐，港股急挫１５９點報３２９９４

《經濟通通訊社２９日專訊》中資金融股回吐，平保（０２３１８）跌幅擴至逾３％，騰訊

（００７００）破頂後倒跌，近日強勢之內銀股亦見獲利回吐盤，港股急挫１５９點，最新報

３２９９４，跌穿３３０００水平。

上證綜合指數報３５３８﹒９８，下跌１９﹒１５點或下跌０﹒５４％，成交

１７３８﹒５７億元人民幣。國指亦升幅全銷，隨市跌４２點報１３６８１。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國平安（０２３１８） ９０﹒５０元 下跌３﹒１０％

中國人壽（０２６２８） ２６﹒０５元 下跌１﹒８８％

港交所 （００３８８） ２９４﹒４０元 下跌１﹒０１％

騰訊控股（００７００） ４６８﹒００元 下跌０﹒６８％

匯豐控股（００００５） ８５﹒２０元 下跌０﹒５８％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒２５元 下跌０﹒５３％

建設銀行（００９３９） ９﹒０５元 無升跌

中國銀行（０３９８８） ４﹒８３元 上升０﹒６３％

工商銀行（０１３９８） ７﹒４０元 上升０﹒８２％

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