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29/01/2018 14:16

【新股上市】消息指，獵聘網大機會赴港上市籌逾６２億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》外電引述知情人士透露，內地招聘網站獵聘網計劃今年稍後時
間上市，很大機會落戶香港，集資約８億美元（約６２﹒４億元）。據悉，公司目前正與投行進
行初步磋商。
　　據獵聘網官方網站顯示，該網是萬仕道（北京）管理諮詢股份有限公司旗下，於２０１１年
正式上線。截至２０１６年６月，獵聘網擁有超過３０００萬的註冊會員，已服務超過５０萬家
優質企業。（ｍｌ）

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