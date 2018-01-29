【史上新高】港股午後初段變動不大，新報３３１４３軟１０點

《經濟通通訊社２９日專訊》港股午段初段變動不大，最新報３３１４３點軟１０點或

０﹒０３％，主板成交１２４５﹒７５億元。港股今早再創歷史新高見３３４８４點後調頭，最

低見３２９４５點，午收報３３１４２軟１１點。

滬指報３５５２點軟５點或０﹒１６％；國指報１３７７８點漲５４點或０﹒３９％。

藍籌股方面，匯控（００００５）回軟０﹒４１％，報８５﹒３５元；港交所

（００３８８）跌０﹒５４％，報２９５﹒８元；騰訊（００７００）僅跌０﹒１３％，報

４７０﹒６元；市傳蘋果訂單縮減，瑞聲（０２０１８）挫２﹒７９％，報１３２﹒２元；平保

（０２３１８）軟２﹒５２％，報９１﹒０５元；

四大內銀股靠穩，建行（００９３９）獲大和升至「買入」評級，目標價則升至１０﹒５元

，現升０﹒６６％，報９﹒１１元；農行（０１２８８）微升０﹒２％，報４﹒９１元；工行（

０１３９８）漲１﹒７７％，報７﹒４７元；中行（０３９８８）揚０﹒８３％，報４﹒８４元

。

國內部分地區電煤供應告急，神華（０１０８８）暫升幅領藍籌股，現飆高７﹒５６％，報

２５﹒６元；舜宇（０２３８２）挫４﹒３６％，報１０７﹒５元，暫表現最差恆指成分股。

（ｇｖ）

