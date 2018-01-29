【史上新高】港股創歷史新高後調頭，半日倒跌１１點報３３１４２

《經濟通通訊社２９日專訊》美國重磅股英特爾業績表現理想，推動道指再破頂，道指收升

２２３點，報２６６１６點。港股夜期收報３３２６２點，升１０８點，高水１０８點。因此，

港股今早乘勢高開１８１點，報３３３３５點，其後在內銀股造好之下，大市推動走上最多

３２９點至３３４８４再創歷史新高。不過其後港股升幅收窄，更加一度倒跌２０９點，低見

３２９４５點。最終半日港股跌１１點或０﹒０４％，報３３１４２點。主板成交１１２３﹒７

０億元。

國指升６８點或０﹒５０％，報１３７９２。滬指跌１９點或０﹒５４％，報３５３８。



＊永利澳門主席被指性騷擾，郵儲行被罰９０５０萬人幣＊



永利澳門（０１１２８）主席被指性騷擾，今早低開６﹒３３％，之後跌幅收窄，半日仍跌

４﹒６７％，報２８﹒６元。同業金沙（０１９２８）、銀娛（０００２７）則分別０﹒２１％

及０﹒４５％，報４７﹒０５元、６６﹒６元。

郵儲行（０１６５８）甘肅分行涉挪用資金，被罰９０５０萬元人民幣，不過股價不跌反升

，漲４﹒０２％，報５﹒１７元。其他內銀股亦造好，建行（００９３９）高見９﹒３９元創上

市新高，半日升１﹒４４％，報９﹒１８元。工行（０１３９８）見７﹒６４元破頂，漲

２﹒１８％，報７﹒５元。中信銀行（００９９８）升３﹒０５％，報６﹒７６元。



＊電煤供應告急，煤炭股急升＊



國內部分地區電煤供應告急，神華（０１０８８）升５﹒６７％，報２５﹒１５元，為表現

最好恆指及國指成分股。

舜宇（０２３８２）跌３﹒２９％，報１０８﹒７元，為半日跌幅最大個股。重鋼（０１０

５３）去年扭虧賺逾３億人幣，價漲１１﹒５４％，報１﹒７４元。

歐化（０１７１１）今日首掛，開市價１﹒４元，高招股價０﹒５６元１﹒５倍，之後最高

見２元，半收報１﹒５６元，高招股價１﹒８倍。（ｆｆ）

