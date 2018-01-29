《盤後部署》港股回軟屬健康調整，十天線料支持，宜吼實航空股

《經濟通通訊社２９日專訊》美國重磅股英特爾業績表現理想，推動道指上周五（２６日）

再破頂，道指收升２２３點，報２６６１６點。港股夜期收報３３２６２點，升１０８點，高水

１０８點。港股開市借勢高開１８１點報３３３３５點，其後內銀股走高，推動大市最多攀升

３２９點報３３４８４點，再次刷新史上新高，惟平保（０２３１８）及騰訊（００７００）受

壓，大市一度倒跌２５７點低見３２８９７點。最終收報３２９６６點，跌１８７點或

０﹒５６％。主板成交１９１６﹒３２億元，較上周五增加約６％。

滬指收報３５２３點，跌３５點或０﹒９９％。國指報１３６５９點，跌６４點或

０﹒４７％。



＊農曆新年前港元隔夜ＨＩＢＯＲ抽升＊



港股今日全日成交較上周五增加逾６％至逾１９１６億元，收跌１８７點至３２９６６，加

上港元隔夜拆息見回升，一度升３１點子至０﹒５０７厘，創去年１２月以來最大升幅。不過，

可能是因為農曆年資金較緊所致。相信港股今日亦只屬健康調整，下行支持位暫在１０天線

（３２５３２點）。

不過，大市從去年１２月中展開升勢，大摩此前曾予基本情況望３１５００點，最牛看

３７６００點。但該行亞洲及新興市場策略部主管最新指出，股市有見頂跡象，及後更將會每況

愈下。由於環球央行收緊貨幣政策，油價高企利淡中國經濟，以上風險因素將限制港股表現。因

此，長遠而言，投資者不可不察。

市場憧憬平保（０２３１８）分拆陸金所，以及平安好醫生。可望在北水熱捧下，為該股添

加向上動力，投資者宜密切留意有關消息的最新動態。雖然平保全日跌２﹒９４％報９０﹒６５

元，但在消息憧憬下，可望再次挑戰９８﹒８５元歷史高位。



＊南航可再借業績博炒上＊



大市雖見有回吐，但投資者仍可吼實中資航空股短期走勢，由於人幣將持續走強，利好該等

板塊。長遠而言，中金上調今年底美元兌人民幣匯率的預測從６﹒２８人幣上調至６﹒１８人幣

，若人幣繼續造好，相信將有利外幣外債發行較多的航空業。

其二，南航（０１０５５）可借業績憧憬下再博炒上。鑑於大市近日相當暢旺，南航將於３

月２６日放榜，預料在農曆新年傳統旺季所帶動下，該股有望挑戰大摩目標價１０﹒８元，再創

歷史高位。（ｇｖ）

