【代幣風暴】日本當局將行政處罰被駭客攻擊的Ｃｏｉｎｃｈｅｃｋ

《經濟通通訊社２９日專訊》日本內閣官房長官菅義偉表示，金融監管機構計劃對加密貨幣

交易所Ｃｏｉｎｃｈｅｃｋ進行行政處罰。此前駭客從該交易所竊取價值５８０億日圓（５﹒３

億美元）的新經幣（ＮＥＭ）

Ｃｏｉｎｃｈｅｃｋ已暫停除比特幣之外的所有加密貨幣交易，並會將內部資金賠償大約９

０％的損失，不過仍未確定如何以及何時進行賠償。（ｍｎ）

