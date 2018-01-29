《異動股》永利澳門（０１１２８）主席被指性騷擾，競價跌６％

《經濟通通訊社２９日專訊》永利澳門（０１１２８）競價跌６﹒３３％，報２８﹒１元；

成交約２７２萬股，涉資７６３９萬元。

據外電報道，永利澳門主席史提夫永利（Ｓｔｅｖｅ Ｗｙｎｎ）被指長期以來被指向女性

提出不當性要求，多達數十人曾遭他性騷擾及侵犯，史提夫永利更於２００５年支付７５０萬美

元予受聘於集團的美容師，已解除對他性侵的指控。

史提夫永利稱指控十分荒謬，並認為與前妻Ｅｌａｉｎｅ要求修訂離婚協議有關。而集團則

指，內部有設立不記名舉報熱線，過往未有接獲有關史提夫永利的舉報。

另外，史提夫永利一直是共和黨的大金主，更是美國共和黨全國委員會（ＲＮＣ）財務主席

，較早時他已宣布辭去財務主席一職。

其他賭股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ６５﹒６５元 下跌０﹒９８％

新濠國際（００２００） ２４﹒３０元 下跌０﹒２１％

澳博控股（００８８０） ８﹒３０元 無升跌

永利澳門（０１１２８） ２８﹒１０元 下跌６﹒３３％

金沙中國（０１９２８） ４６﹒５０元 下跌１﹒３８％

美高梅 （０２２８２） ２３﹒６５元 下跌１﹒０５％

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（ｆｆ）

