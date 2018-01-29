《異動股》內銀升勢持續領漲恒指，建行、工商、中國銀行升近３％

《經濟通通訊社２９日專訊》內銀延續上周升勢，建設銀行（００９３９）現價上升

２﹒５４％，報９﹒２８元，暫為表現最佳藍籌；成交約９１６５萬股，涉資８﹒４１億元。工

商銀行（０１３９８）亦升２﹒８６％，報７﹒５５元；成交約８３９９萬股，涉資６﹒３１億

元。

大和唱好各內銀股表現，予建行目標價由８﹒１５元升至１０﹒５０元，評級由「跑贏大市

」調至「買入」；農行（０１２８８）目標升近一倍至４﹒５０元，評級升至「持有」；工行亦

獲升目標至８﹒００元，維持「跑贏大市」評級。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

建設銀行（００９３９） ９﹒２８元 上升２﹒５４％

中信銀行（００９９８） ６﹒６０元 上升０﹒６１％

農業銀行（０１２８８） ４﹒９８元 上升１﹒６３％

工商銀行（０１３９８） ７﹒５３元 上升２﹒５９％

郵儲銀行（０１６５８） ５﹒１９元 上升４﹒４３％

民生銀行（０１９８８） ９﹒２８元 上升３﹒１１％

招商銀行（０３９６８） ３８﹒１５元 上升０﹒７９％

中國銀行（０３９８８） ４﹒９３元 上升２﹒７１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｇｌ）

