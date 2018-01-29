《異動股》神華（１０８８）飆逾６％，國內部分地區電煤供應告急

《經濟通通訊社２９日專訊》據報指，國內部分地區，如華東、華中地區大降暴雪，採暖需

求急速上升，多地電網冬季用電負荷更創歷史新高。中國神華（０１０８８）Ｈ股現價升幅擴大

６﹒３％，最新報２５﹒３元，主動買盤６１％；成交約２８４２萬股，涉資７﹒１３億元。

Ａ股（滬：６０１０８８）現價２６﹒２６元人民幣，上升０﹒９６元人民幣，或上升

３﹒７９％，成交１３﹒３６億元人民幣，涉及５０７７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

２４﹒６６％。

現時，恆生指數報３３１１９，下跌３４點或０﹒１１％，主板成交８９８﹒２１億元。上

證綜合指數報３５４３，下跌１４點或０﹒４２％，成交１５７３﹒４６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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弘海高新（０００６５） ０﹒３００元 無升跌

蒙古能源（００２７６） ０﹒１９７元 下跌２﹒９６％

首鋼資源（００６３９） １﹒８６０元 上升３﹒９１％

安域亞洲（００６４５） １﹒３１０元 下跌３﹒６８％

亞洲煤業（００８３５） ０﹒０５６元 停牌中



中國秦發（００８６６） ０﹒２２８元 上升３﹒６４％

兗州煤業（０１１７１） １４﹒６４０元 上升７﹒９６％

南南資源（０１２２９） ０﹒３６５元 上升２﹒８２％

恆鼎實業（０１３９３） ０﹒３２０元 上升４﹒９２％

易大宗 （０１７３３） ０﹒８８０元 上升１﹒１５％



南戈壁 （０１８７８） １﹒３１０元 上升３﹒９７％

中煤能源（０１８９８） ４﹒２００元 上升４﹒２２％

伊泰煤炭（０３９４８） １０﹒９００元 上升３﹒６１％

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（ｇｖ）

