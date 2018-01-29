《經濟通通訊社２９日專訊》香港興業（００４８０）銷售及市務助理總經理陳秀珍出席中
原集團活動時表示，集團旗下愉景灣涉及１９６伙的項目正申請預售，由於現樓期接近，因此傾
向於下半年以現樓發售。
她又透露，集團沙田的「尚珩」或於農歷新年後推出第三座或洋房。
對於今年樓市走勢，她回應指，看好樓市仍然「無問題」，當中因豪宅供應量有限，更看好
豪宅市場，相信升幅有機會達１５％。（ｋｙ）
29/01/2018 18:50
【本港樓市】香港興業：料下半年推愉景灣項目，看好豪宅升逾一成
《經濟通通訊社２９日專訊》香港興業（００４８０）銷售及市務助理總經理陳秀珍出席中
原集團活動時表示，集團旗下愉景灣涉及１９６伙的項目正申請預售，由於現樓期接近，因此傾
向於下半年以現樓發售。
她又透露，集團沙田的「尚珩」或於農歷新年後推出第三座或洋房。
對於今年樓市走勢，她回應指，看好樓市仍然「無問題」，當中因豪宅供應量有限，更看好
豪宅市場，相信升幅有機會達１５％。（ｋｙ）
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