【本港樓市】麗新發展：冀第二季推筲箕灣項目，對投豪宅地有興趣

《經濟通通訊社２９日專訊》麗新發展（００４８８）高級副總裁潘銳民出席中原集團活動

時表示，集團期望於今年第二季推出位於筲箕灣西灣河街的項目，涉及２００伙，並主要為細單

位，面積介乎２５０呎至逾３００呎的開放式及一房單位。他表示，現時正在安排於東九龍設立

示範單位。

潘氏續指，集團現時剩下的餘貨很少，而將軍澳藍塘澳項目或將調整優惠，將優惠減低３％

。此外，潘氏又提到，對今年樓市走勢有信心，認為市場需求仍充足，而下半年將會視乎經濟及

利率走勢。

他續指，集團在投地上將會對豪宅地較有興趣。（ｋｙ）

