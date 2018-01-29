《經濟通通訊社２９日專訊》新地（０００１６）副董事總經理雷霆出席中原集團活動時表
示，集團將會於農曆新年後才會推出全新項目，將會視乎屯門「景秀里」項目或白石角項目當中
首先獲批預售樓花同意書的項目，才決定推盤次序，兩個項目現時都已經入紙申請預售樓花同意
書。
此外，雷霆指，現時仍集中西半山「巴丙頓山」及馬鞍山「雲海」的銷售，或會作少量加推
。
對於今年樓市走勢，雷霆指，相信今年樓市仍然暢旺，但數字或不及去年，因為去年無論成
交金額及宗數都已破記錄。（ｋｙ）
29/01/2018 19:14
【本港樓市】新地：農曆年後推新樓盤，屯門及白石角項目申請預售
《經濟通通訊社２９日專訊》新地（０００１６）副董事總經理雷霆出席中原集團活動時表
示，集團將會於農曆新年後才會推出全新項目，將會視乎屯門「景秀里」項目或白石角項目當中
首先獲批預售樓花同意書的項目，才決定推盤次序，兩個項目現時都已經入紙申請預售樓花同意
書。
此外，雷霆指，現時仍集中西半山「巴丙頓山」及馬鞍山「雲海」的銷售，或會作少量加推
。
對於今年樓市走勢，雷霆指，相信今年樓市仍然暢旺，但數字或不及去年，因為去年無論成
交金額及宗數都已破記錄。（ｋｙ）
|生財有道29/01/2018
【金融科技獎】經濟通主辦FinTech Awards各大獎揭曉
|興證快訊29/01/2018
港交所2018工作重點
|國際動態29/01/2018
黑客盜42億新經幣 Coincheck賠33億
|生財有道26/01/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－蒙牛】農曆年旺季消費升級 業績憧憬向30元進發
|生財有道26/01/2018
【外資精點】大摩料內地利率維持高位 升多隻內銀目標價
|專訪26/01/2018
【金融科技】羅兵咸:金管局快速支付顛覆市場，誰勝誰負未知
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰