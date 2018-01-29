【本港樓市】新地：農曆年後推新樓盤，屯門及白石角項目申請預售

《經濟通通訊社２９日專訊》新地（０００１６）副董事總經理雷霆出席中原集團活動時表

示，集團將會於農曆新年後才會推出全新項目，將會視乎屯門「景秀里」項目或白石角項目當中

首先獲批預售樓花同意書的項目，才決定推盤次序，兩個項目現時都已經入紙申請預售樓花同意

書。

此外，雷霆指，現時仍集中西半山「巴丙頓山」及馬鞍山「雲海」的銷售，或會作少量加推

。

對於今年樓市走勢，雷霆指，相信今年樓市仍然暢旺，但數字或不及去年，因為去年無論成

交金額及宗數都已破記錄。（ｋｙ）

