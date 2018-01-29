《午市前瞻》外圍因素影響，港股或現短線調整，兩連陰為避市警號

《經濟通通訊社２９日專訊》美國重磅股英特爾業績表現理想，推動道指再破頂，道指收升

２２３點，報２６６１６點。港股夜期收報３３２６２點，升１０８點，高水１０８點。因此，

港股今早乘勢高開１８１點，報３３３３５點，其後在內銀股造好之下，大市推動走上最多

３２９點至３３４８４再創歷史新高。不過其後港股升幅收窄，更加一度倒跌２０９點，低見

３２９４５點。最終半日港股跌１１點或０﹒０４％，報３３１４２點。主板成交１１２３﹒７

０億元。

國指升６８點或０﹒５０％，報１３７９２。滬指跌１９點或０﹒５４％，報３５３８。



＊永利澳門主席被指性騷擾，郵儲行被罰９０５０萬人幣＊



永利澳門（０１１２８）主席被指性騷擾，今早低開６﹒３３％，之後跌幅收窄，半日仍跌

４﹒６７％，報２８﹒６元。同業金沙（０１９２８）、銀娛（０００２７）則分別０﹒２１％

及０﹒４５％，報４７﹒０５元、６６﹒６元。

郵儲行（０１６５８）甘肅分行涉挪用資金，被罰９０５０萬元人民幣，不過股價不跌反升

，漲４﹒０２％，報５﹒１７元。其他內銀股亦造好，建行（００９３９）高見９﹒３９元創上

市新高，半日升１﹒４４％，報９﹒１８元。工行（０１３９８）見７﹒６４元破頂，漲

２﹒１８％，報７﹒５元。中信銀行（００９９８）升３﹒０５％，報６﹒７６元。



＊電煤供應告急，煤炭股急升＊



國內部分地區電煤供應告急，神華（０１０８８）升５﹒６７％，報２５﹒１５元，為表現

最好恆指及國指成分股。

舜宇（０２３８２）跌３﹒２９％，報１０８﹒７元，為半日跌幅最大個股。重鋼（０１０

５３）去年扭虧賺逾３億人幣，價漲１１﹒５４％，報１﹒７４元。

歐化（０１７１１）今日首掛，開市價１﹒４元，高招股價０﹒５６元１﹒５倍，之後最高

見２元，半收報１﹒５６元，高招股價１﹒８倍。



＊黃志陽：內銀近日受資金過份熱炒，建行中長線上望１０元＊



港股今早高開破頂後回軟，敦沛金融財經評論員黃志陽對《經濟通通訊社》表示，雖預料港

股繼續尋頂，但本周在期指結算、中美多項指數公布，及特朗普即將公布國情諮文等因素影響下

，不排除出現短線調整。他指，若港股出現回落，建議應待回落至二十天線水平才再入市，但仍

看好港股中長線發展。

內銀股今早領漲大市，當中建設銀行更連番破頂，黃志陽認為內銀股近日受資金過份熱炒，

認為建行短線炒買投資者可先行獲利，中長線投資者則可望期指達３５０００水平時，建行有望

升上１０元水平。

資源股近日亦造好，多地電煤庫存告急利好兗煤（０１１７１）及中國神華今日炒高，黃志

陽認為持股投資者，可多觀察該股走勢一至兩天才選擇獲利離場，中國神華上望目標２６元。

（ｆｆ、ｇｌ）

