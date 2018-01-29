《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２９日上海專電》上海市政府舉行新聞發布會，上海市長應
勇表示，今年將推出一批進一筆減輕企業負擔的政策措施，努力讓上海擁有一個行政審批最少、
收費最少、效率最高、透明度最高的國際一流營商環境，打造營商環境的新高地。
應勇並表示，新增財力要優先用於保障和改善民生，今年養老金、最低工資都會繼續有所提
高。
29/01/2018 18:34
【駐滬專電】應勇：今年續減企業負擔，努力讓上海擁國際一流環境
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２９日上海專電》上海市政府舉行新聞發布會，上海市長應
勇表示，今年將推出一批進一筆減輕企業負擔的政策措施，努力讓上海擁有一個行政審批最少、
收費最少、效率最高、透明度最高的國際一流營商環境，打造營商環境的新高地。
應勇並表示，新增財力要優先用於保障和改善民生，今年養老金、最低工資都會繼續有所提
高。
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