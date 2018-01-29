【駐滬專電】應勇：逐步實現在滬台胞與大陸同胞享有同等待遇

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２９日上海專電》上海市政府舉行新聞發布會，上海市長應

勇表示，上海歡迎台灣同胞特別是台灣青年到上海發展，將在進一步落實《上海市台灣同胞投資

權益保護條例》的基礎上，研究制定政策措施，為逐步實現在滬台灣同胞與大陸同胞享有同等待

遇提供有力的保障。

應勇表示，目前上海有超過１﹒２萬家台商投資的企業，上海是首批開放台灣同胞在大陸事

業單位就業試點區域之一，逐步實現台灣同胞在大陸就學、創業、就業、生活享有與大陸同胞同

等的待遇，是十九大報告向台灣同胞釋放的極大善意。

