《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２９日上海專電》上海市政府舉行新聞發布會，上海市長應
勇表示，防範和化解金融風險是一場輸不起的戰役，要始終把防範和化解金融風險擺到更加重要
的位置，打好這場戰役。要加強地方金融監管，依法打擊非法集資等違法犯罪行為，推進互聯網
金融整頓，將制定相關政策措施。
應勇表示，將按照中央要求，打好防範和化解金融風險的攻堅戰，處理好防範風險和金融創
新的關係，並強調，沒有防範和化解好風險、沒有金融安全，就沒有金融創新發展。
29/01/2018 18:39
【駐滬專電】應勇：上海將制定整頓互聯網金融相關政策措施
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２９日上海專電》上海市政府舉行新聞發布會，上海市長應
勇表示，防範和化解金融風險是一場輸不起的戰役，要始終把防範和化解金融風險擺到更加重要
的位置，打好這場戰役。要加強地方金融監管，依法打擊非法集資等違法犯罪行為，推進互聯網
金融整頓，將制定相關政策措施。
應勇表示，將按照中央要求，打好防範和化解金融風險的攻堅戰，處理好防範風險和金融創
新的關係，並強調，沒有防範和化解好風險、沒有金融安全，就沒有金融創新發展。
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