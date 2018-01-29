【駐滬專電】應勇：上海將制定整頓互聯網金融相關政策措施

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２９日上海專電》上海市政府舉行新聞發布會，上海市長應

勇表示，防範和化解金融風險是一場輸不起的戰役，要始終把防範和化解金融風險擺到更加重要

的位置，打好這場戰役。要加強地方金融監管，依法打擊非法集資等違法犯罪行為，推進互聯網

金融整頓，將制定相關政策措施。

應勇表示，將按照中央要求，打好防範和化解金融風險的攻堅戰，處理好防範風險和金融創

新的關係，並強調，沒有防範和化解好風險、沒有金融安全，就沒有金融創新發展。

