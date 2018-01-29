【本港經濟】港元隔夜拆息急升３１點子，一個月離岸人幣拆息亦升

《經濟通通訊社２９日專訊》港元隔夜拆息大漲，據財資市場公會數據顯示，港元隔夜拆息

報０﹒５０７厘，升３１點子，創１２月以來最大升幅。

至於港元一周及兩周拆息則分別升至０﹒５５厘及０﹒６５厘。一個月拆息則由０﹒９２厘

緩和至０﹒９１６厘。

另一方面，部分期限的離岸人民幣拆息亦上升，一個月離岸人民幣拆息報４﹒７０９８厘，

升近２４點子，創去年９月份以來最高；一周期拆息亦由３﹒９１３厘升至４﹒１７２厘。（ｃ

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