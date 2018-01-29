《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２８９８點，跌２點，低水６８
點，最新報３２８１９點，跌８１點，低水１４８點，合約成交２１３３張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３６０８點，升４點，低水５１點，最新報
１３５４２點，跌６２點，低水１１８點，合約成交２６２３張。（ｊｎ）
29/01/2018 17:46
【夜期時段】即月期指最新３２８１９點，跌８１點，低水１４８點
《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２８９８點，跌２點，低水６８
點，最新報３２８１９點，跌８１點，低水１４８點，合約成交２１３３張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３６０８點，升４點，低水５１點，最新報
１３５４２點，跌６２點，低水１１８點，合約成交２６２３張。（ｊｎ）
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