《經濟通通訊社２９日專訊》理文化工（００７４６）發出盈喜，預料截至２０１７年１２
月３１日止年度盈利按年增長超過２２０％，主要由於集團產品銷售量和價格上升，而集團本年
邊際利潤也較去年上升。（ｊｎ）
29/01/2018 12:08
【企業盈喜】理文化工（７４６）料年度盈利按年增長超過２２０％
《經濟通通訊社２９日專訊》理文化工（００７４６）發出盈喜，預料截至２０１７年１２
月３１日止年度盈利按年增長超過２２０％，主要由於集團產品銷售量和價格上升，而集團本年
邊際利潤也較去年上升。（ｊｎ）
|興證快訊29/01/2018
港交所2018工作重點
|國際動態29/01/2018
黑客盜42億新經幣 Coincheck賠33億
|生財有道26/01/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－蒙牛】農曆年旺季消費升級 業績憧憬向30元進發
|生財有道26/01/2018
【外資精點】大摩料內地利率維持高位 升多隻內銀目標價
|專訪26/01/2018
【金融科技】羅兵咸:金管局快速支付顛覆市場，誰勝誰負未知
|國際動態26/01/2018
虛擬貨幣首評級 比特幣僅C+
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰