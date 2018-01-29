【企業盈喜】理文化工（７４６）料年度盈利按年增長超過２２０％

《經濟通通訊社２９日專訊》理文化工（００７４６）發出盈喜，預料截至２０１７年１２

月３１日止年度盈利按年增長超過２２０％，主要由於集團產品銷售量和價格上升，而集團本年

邊際利潤也較去年上升。（ｊｎ）

