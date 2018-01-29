【企業盈喜】中國神華（０１０８８）料年度利潤按年增長約９２％

《經濟通通訊社２９日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）發盈喜，預計

２０１７年利潤按年增長約９２％至約４７９億元人民幣。

主要因為受國內經濟穩中向好、供給側結構性改革效果顯現、水電出力偏弱等因素影響，下

游用煤、用電需求增長，煤炭價格同比實現大幅增長。公司指，努力增加商品煤產量，加大自有

礦區周邊及鐵路沿線的外購煤源組織力度，積極做好電力營銷，實現煤炭銷售量及平均銷售價格

上升，運輸業務量、售電量上升。（ｊｎ）

