《經濟通通訊社２９日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）發盈喜，預計
２０１７年利潤按年增長約９２％至約４７９億元人民幣。
主要因為受國內經濟穩中向好、供給側結構性改革效果顯現、水電出力偏弱等因素影響，下
游用煤、用電需求增長，煤炭價格同比實現大幅增長。公司指，努力增加商品煤產量，加大自有
礦區周邊及鐵路沿線的外購煤源組織力度，積極做好電力營銷，實現煤炭銷售量及平均銷售價格
上升，運輸業務量、售電量上升。（ｊｎ）
29/01/2018 17:07
【企業盈喜】中國神華（０１０８８）料年度利潤按年增長約９２％
《經濟通通訊社２９日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）發盈喜，預計
２０１７年利潤按年增長約９２％至約４７９億元人民幣。
主要因為受國內經濟穩中向好、供給側結構性改革效果顯現、水電出力偏弱等因素影響，下
游用煤、用電需求增長，煤炭價格同比實現大幅增長。公司指，努力增加商品煤產量，加大自有
礦區周邊及鐵路沿線的外購煤源組織力度，積極做好電力營銷，實現煤炭銷售量及平均銷售價格
上升，運輸業務量、售電量上升。（ｊｎ）
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