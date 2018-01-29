【企業盈喜】中裕燃氣（３６３３）料年度溢利按年增加１５０％

《經濟通通訊社２９日專訊》中裕燃氣（０３６３３）發盈喜，預計截至２０１７年１２月

３１日止財政年度之溢利按年錄得約１５０％之增幅。

主要因為營業額增加，及主要來自集團的美元銀行借款因人民幣自２０１７年初起升值而產

生之外匯收益。有關營業額增長主要歸因於中國內地實施「煤改氣」政策下，對工業客戶的管道

燃氣銷售及來自住宅用戶的接駁收益均大幅增加。（ｊｎ）

