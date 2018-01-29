《經濟通通訊社２９日專訊》中裕燃氣（０３６３３）發盈喜，預計截至２０１７年１２月
３１日止財政年度之溢利按年錄得約１５０％之增幅。
主要因為營業額增加，及主要來自集團的美元銀行借款因人民幣自２０１７年初起升值而產
生之外匯收益。有關營業額增長主要歸因於中國內地實施「煤改氣」政策下，對工業客戶的管道
燃氣銷售及來自住宅用戶的接駁收益均大幅增加。（ｊｎ）
29/01/2018 17:56
【企業盈喜】中裕燃氣（３６３３）料年度溢利按年增加１５０％
《經濟通通訊社２９日專訊》中裕燃氣（０３６３３）發盈喜，預計截至２０１７年１２月
３１日止財政年度之溢利按年錄得約１５０％之增幅。
主要因為營業額增加，及主要來自集團的美元銀行借款因人民幣自２０１７年初起升值而產
生之外匯收益。有關營業額增長主要歸因於中國內地實施「煤改氣」政策下，對工業客戶的管道
燃氣銷售及來自住宅用戶的接駁收益均大幅增加。（ｊｎ）
|生財有道29/01/2018
【金融科技獎】經濟通主辦FinTech Awards各大獎揭曉
|興證快訊29/01/2018
港交所2018工作重點
|國際動態29/01/2018
黑客盜42億新經幣 Coincheck賠33億
|生財有道26/01/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－蒙牛】農曆年旺季消費升級 業績憧憬向30元進發
|生財有道26/01/2018
【外資精點】大摩料內地利率維持高位 升多隻內銀目標價
|專訪26/01/2018
【金融科技】羅兵咸:金管局快速支付顛覆市場，誰勝誰負未知
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰