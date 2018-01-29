【金融科技獎】經濟通主辦ＦｉｎＴｅｃｈ　Ａｗａｒｄ各大獎揭曉

《經濟通通訊社２９日專訊》《經濟通》首辦「金融科技大獎２０１７」，４４個大獎今日

揭盅。是次首個由本港傳媒機構籌劃的「金融科技大獎２０１７」以發掘本地創新金融楷模。

《經濟通》以先導者的角色，舉辦首個由本港傳媒機構籌劃的「金融科技大獎２０１７」，

以發掘本地創新金融楷模。同時《經濟通》同時為亞洲最大金融科技活動－「２０１８

ＦＩＮＴＥＣＨ ＦＩＮＡＬＳ」的合作媒體，期望透過積極與各界合作，致力推動金融科技應

用，拓展本港金融科技的生態系統，繼而鞏固香港作為國際金融科技中心的地位。



＊共頒發三個特別大獎＊



特別大獎方面，Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ獲得「金融科技市場策劃獎２０１７」以及「金融科

技大獎 ２０１７」兩項特別大獎。而Ｅｎｔｅｒｓｏｆｔ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ則奪得「金融科

技大獎 ２０１７－初創企業」特別大獎。《經濟通》是日亦頒發了橫跨９大組別中的逾４０個

獎項予表現超卓的得獎者。

香港經濟日報集團（００４２３）執行董事兼經濟通董事總經理史秀美表示，隨科技發展日

趨發達，金融科技的創新發展愈益蓬勃，為消費者帶來無窮便利，而市場對金融科技人才亦求才

若渴。



＊史秀美：頒獎禮促進行內良性競爭＊



她續指「金融科技大獎２０１７」除了促進行內良性競爭、推動業界發展外，同時為金融及

科技界業者搭建了一個平台作交流。她期望日後能與各界繼續攜手合作，發掘金融科技創意人才

，積極將金融科技的應用推而廣之，進一步推動香港成為亞太區內的金融科技樞紐，一同見證香

港金融科技發展新氣象。

「金融科技大獎２０１７」完成舉辦獲得多方支持，包括協辦機構香港數碼港管理公司及香

港科技園，德勤和畢馬威會計師事務所贊助，以及雲端與流動運算專業人士協會、香港零售科技

商會、香港網商會、香港投資推廣署、互聯網專業協會、Ｎｅｘｔ Ｍｏｎｅｙ、智慧城市聯盟

及ＳｕｐｅｒＣｈａｒｇｅｒ的支持。

