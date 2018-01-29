《小傳日記》內險腳軟扯後腿，魚缸高位急散水！

《小傳日記》花旗國魚缸一到業績期就靚仔到不得了。重磅大佬兼全球晶片一哥英特爾雖然

舊年第四季蝕咗近７億美金，但因為主要係受稅改撥備影響，而「孖屐」亦一早有共識；喺業績

表現都「符合」預期之下，英特爾股價就咁剷高近１１巴仙，加上美金持續弱勢，三大指數再次

破頂，道指埋單仲要升咗二百幾點。

香江呢邊都順住外圍個勢食住上，朝早高開１８１點，神州錢莊繼上周五（２６日）有「大

摩追銀」全線爆升下，今日大和都加入唱好行列，今朝繼續全線發力，魚缸即時彈高３２９點，

最新山頂位去到３３４８４。只可惜嘅係，重磅藍戰士同內險佬唔多爭氣，食完Ｌｕｎｃｈ之後

，Ａ場愈跌愈多，即使有內銀撐場，香江呢邊曾急插２５７點，低見３２８９７，到最後埋單雖

然跌幅有所收窄，但都係要跣低近二百點，跌１８７點，報３２９６６。全日總成交１９１６銀

，較上周五多咗超過６巴仙。先高後低成交增，唉…

國貨佬指數收跌６４點或０﹒４７巴仙，報１３６５９。中銀監話要嚴控個人貸款違規流入

股市同樓市，滬綜指全日急插咗３５點或０﹒９９巴仙，報３５２３。



＊缸外凍冰冰缸內不勝寒，內險腳軟軟內銀仍然壯＊



Ａ仔場唔多妥，神州內險應聲跣低２％至３％；平保（０２３１８）即將分拆陸金所同平安

好醫生，埋單亦跌近３％。

神州錢莊今年勢不可擋，接連獲幾間大行護航推高股價，今朝多位內銀龍頭大佬領漲大市，

建行（００９３９）獲大和大升「他屐」近三成至１０﹒５銀，建行今早再破頂高見９﹒３９銀

，但之後有唔少缸友喺高位食胡散水，升幅大大縮水，最終以９﹒１２銀埋單，只微升０﹒７巴

仙。同樣獲唱好嘅仲有工行（０１３９８），評級「跑贏孖屐」，升「他屐」到８蚊，工行今朝

破頂報７﹒６４銀，全日升１﹒４巴仙，報７﹒４４銀。

招行（０３９６８）則做獨行俠，其他街坊普偏造好之時仍軟近３巴仙，一度低見３６﹒５

５銀穿十天線（約３７﹒０３５銀），最終以３６﹒７５銀埋單。郵儲行（０１６５８）旗下甘

肅分行嘅分行行長「穿櫃桶底」，涉及嘅票據票面金額大嗱嗱有成７９億元人仔，中銀監知道咗

呢件事之後，就罰郵儲行９０５０萬人仔，但缸友覺得呢筆錢對一間錢莊嚟講只係濕濕碎，加上

有大和唱好，全日爆升超過半成，報５﹒２２銀，最新山頂位就去到５﹒２６銀。



＊唉瘋Ｘ面世手機股閉翳，忘記了昔日曾經好好揮＊



「唉瘋Ｘ」出咗之後，隻隻手機設備佬都變咗做「深海奇兵」，加上新「唉瘋」好睇唔好食

兼貴到冇朋友，搞到唔少缸友同果迷都相當失望；今日仲有人爆料話蘋果持續調低出貨量「他屐

」，仲有傳幫佢做代工嘅富士康嘅訂單量由５０００萬部降至３０００萬部。呢個消息繼續畀缸

友多個理由去掟貨；瑞聲（０２０１８）全日急插近４巴仙，報１３１蚊。舜宇（０２３８２）

就跌咗近半成，報１０７蚊，順便跌穿埋條十天線同廿天線。鴻騰精密（０６０８８）同富士康

都係同一個媽咪，前者今日就跣低超過３巴仙，報４﹒９４銀。

花旗國諗住大搞５Ｇ超高速網絡，話要抗衡嚟自神州嘅黑客同一帶一路，所以就冇計劃叫埋

神州通訊設備佬一齊投資，缸友唯有只好掟貨洩憤，一哥中興通訊（００７６３）首當其衝，全

日急插超過７巴仙，報２８蚊，Ａ仔跌得仲甘，急插超過９巴仙。光纖一哥長飛光纖

（０６８６９）跣低近６巴仙，報３６﹒６銀。南方通訊（０１６１７）就跌近７巴仙，報

４﹒７銀。



＊氣溫急急降圍爐來取暖，煤炭超靚仔電力有點酸＊



神州到咗一月就凍到阿媽都唔認得，平時唔會點落雪嘅地方都白皚皚一片，周圍都去唔到嘅

缸友只好留喺屋企開暖爐取暖，唔少地方嘅電網用電負荷創晒歷史新高，可惜火電佬表現只係相

當一般，潤電（００８３６）只係彈起超過１巴仙，報１４﹒８２銀；華能國際（００９０２）

就升咗近兩巴仙，報５﹒２３銀；神州電力（０２３８０）同華電國際（０１０７１）就跣底超

過１巴仙，報２﹒１８銀同３﹒０５銀。

用電需求增加帶動煤炭消費量上升，唔少地方嘅煤炭庫存得返唔夠一個禮拜，神州煤炭大佬

神華（０１０８８）好威風兼做埋表現最勁藍戰士，全日逆市爆升４巴仙，報２４﹒７５銀，最

新喺五年高山頂位２５﹒６５銀插旗。兗煤（０１１７１）表現就跑贏唔少街坊，全日急升近８

巴仙，報１４﹒６銀，喺五年半山頂位１４﹒９８銀插旗。中煤（０１８９８）就剷高近６巴仙

，報４﹒２６銀。



＊喜鐵已成綱缸邊在領放，歐化大踏步抽中認真爽＊



狗年就到，神州資源佬今日全線落鑊，煤炭佬今日炒起都順便帶挈其他街坊，重鋼

（０１０５３）就首先同缸友報喜，預計上年全年虧轉盈，賺成３﹒３億人仔，缸友即刻入市支

持，重鋼一度飛上１﹒７８銀，低迷幾日後終於重上多條主要平均線，最終以１﹒７４銀收市，

全日升近１２巴仙，勁！馬鋼（００３２３）一於圍埋開Ｐａｒｔｙ，高見４﹒５銀創７年新高

，起飛近４巴仙收市，報４﹒４４銀；街坊鞍鋼（００３４７）則軟約０﹒５巴仙，報８﹒６８

銀埋單。

本地薑梳化佬歐化（０１７１１）今朝一入缸就表現大勇，高招股價１﹒５倍開市，盤中更

加一度高見２大銀，最終首掛收報１﹒６銀，高招股價１﹒８５倍；唔計收續費，揸住一手歐化

嘅缸友即賺１０４００銀，真係恭喜、恭喜！



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