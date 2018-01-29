【金融科技獎】「金融科技大獎２０１７」得獎名單

《經濟通通訊社２９日專訊》「金融科技大獎２０１７」得獎名單如下 （排名不分先後）

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金融科技大獎２０１７－銀行

獎項 得獎者

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２０１７金融科技獎－傑出數碼財富管理平台 星展銀行（香港）有限公司

２０１７金融科技獎－傑出置業生態平台 星展銀行（香港）有限公司

２０１７金融科技獎－傑出智能數碼分行 東亞銀行有限公司

２０１７金融科技獎－傑出智能個人銀行服務 中國銀行（香港）有限公司

２０１７金融科技獎－傑出流動理財指紋認證服務 渣打銀行（香港）有限公司

２０１７金融科技獎－傑出社交平台流動支付 中信銀行（國際）

２０１７金融科技獎－傑出中小企銀行服務 香港上海匯豐銀行有限公司

２０１７金融科技獎－傑出智能助理服務 恆生銀行有限公司

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金融科技大獎２０１７－保險

獎項 得獎者

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２０１７金融科技獎－傑出保險區塊鏈技術平台 Ｇａｌｉｌｅｏ Ｐｌａｔｆｏｒｍｓ

Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０１７金融科技獎－傑出消費者網上保險服務 富衛人壽保險（百慕達）有限公司

２０１７金融科技獎－傑出駕駛分析流動應用程式 富衛保險有限公司

２０１７金融科技獎－傑出保險產品解碼器 １０Ｌｉｆｅ

２０１７金融科技獎－傑出綜合保險服務平台 ＡＸＡ安盛

２０１７金融科技獎－傑出金融科技社交媒體應用 富衛人壽保險（百慕達）有限公司

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金融科技大獎２０１７－網絡安全

獎項 得獎者

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２０１７金融科技獎－傑出企業網絡保安方案 香港電訊

２０１７金融科技獎－傑出應用安全方案 Ｅｎｔｅｒｓｏｆｔ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ

２０１７金融科技獎－傑出區塊鏈研發方案 區塊鏈科研有限公司

２０１７金融科技獎－傑出網絡證券保安系統 第一上海證券有限公司

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金融科技大獎２０１７－信貸

獎項 得獎者

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２０１７金融科技獎－傑出發票融資網上平台 Ｖｅｌｏｔｒａｄｅ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０１７金融科技獎－傑出中小企業融資平台 橋彼道有限公司

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金融科技大獎２０１７－電子支付

獎項 得獎者

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２０１７金融科技獎－傑出電子支付 Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ

２０１７金融科技獎－傑出電子錢包 ＴＮＧ ＦｉｎＴｅｃｈ Ｇｒｏｕｐ

２０１７金融科技獎－傑出環球跨境支付方案 匯元通集團

２０１７金融科技獎－傑出流動支付平台方案 俊盟國際有限公司

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金融科技大獎２０１７－交易系統

獎項 得獎者

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２０１７金融科技獎－傑出證券融資方案復 復星恆利證券有限公司

２０１７金融科技獎－傑出金融科技證券商 民眾證券有限公司

２０１７金融科技獎－傑出網上證券投資管理平台 鴻財網

２０１７金融科技獎－傑出網上證券交易方案 富昌證券有限公司

２０１７金融科技獎－傑出證券交易平台 中國金洋證券有限公司

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金融科技大獎２０１７－財富投資與管理

獎項 得獎者

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２０１７金融科技獎－傑出人工智慧網上資金管理平台 Ｋｒｉｓｔａｌ﹒ＡＩ

２０１７金融科技獎－傑出雲基礎分析平台 ＨｅｄｇｅＳＰＡ Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０１７金融科技獎－傑出數字貨幣平台 Ｃｒｙｐｔｏｍｏｖｅｒ

Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０１７金融科技獎－傑出智能理財系統 Ｐｒｉｖｅ Ｍａｎａｇｅｒｓ

２０１７金融科技獎－傑出智能理財流動應用程式 ｇｉｎｉ

２０１７金融科技獎－傑出強積金流動應用程式 信安投資及退休金服務有限公司

２０１７金融科技獎－傑出對沖基金網上管理平台 ＨｅｄｇｅＶｉｓｔａ

Ｌｉｍｉｔｅｄ

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金融科技大獎２０１７－資金流動

獎項 得獎者

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２０１７金融科技獎－傑出數碼跨境轉帳服務 ＩｎｓｔａＲｅＭ Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０１７金融科技獎－傑出國際匯款平台 Ｍｉｄｐｏｉｎｔ

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金融科技大獎２０１７－大專院校

獎項 得獎者

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２０１７傑出金融科技獎金獎－大專院校 Ｎｕｃｌｅｏ－ＨｕＹａｏ－Ｃｈｉｅｈ

＆Ｌｅｅ Ｔｉｎｇ－Ｔｉｎｇ，Ｔｈｅ

Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ

Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

２０１７傑出金融科技獎銀獎－大專院校 Ｔｈｅａｔｒｅ

Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ，

Ｔｈｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ

Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ

２０１７傑出金融科技獎銅獎－大專院校 Ｌａｕ Ｓｈｅｕｎｇ Ｃｈｉ，

Ｔｈｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ

ＨｏｎｇＫｏｎｇ

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特別大獎

獎項 得獎者

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金融科技大獎２０１７ Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ

金融科技市場策劃獎２０１７ Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ

金融科技大獎２０１７－初創企業 Ｅｎｔｅｒｓｏｆｔ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ

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