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29/01/2018 14:44

【金融科技獎】「金融科技大獎２０１７」得獎名單

　　《經濟通通訊社２９日專訊》「金融科技大獎２０１７」得獎名單如下　（排名不分先後）


金融科技大獎２０１７－銀行
　　　　獎項　　　　　　　　　　　　　　　　　　得獎者
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２０１７金融科技獎－傑出數碼財富管理平台　　　　星展銀行（香港）有限公司
２０１７金融科技獎－傑出置業生態平台　　　　　　星展銀行（香港）有限公司
２０１７金融科技獎－傑出智能數碼分行　　　　　　東亞銀行有限公司
２０１７金融科技獎－傑出智能個人銀行服務　　　　中國銀行（香港）有限公司
２０１７金融科技獎－傑出流動理財指紋認證服務　　渣打銀行（香港）有限公司
２０１７金融科技獎－傑出社交平台流動支付　　　　中信銀行（國際）
２０１７金融科技獎－傑出中小企銀行服務　　　　　香港上海匯豐銀行有限公司
２０１７金融科技獎－傑出智能助理服務　　　　　　恆生銀行有限公司
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融科技大獎２０１７－保險
　　　　獎項　　　　　　　　　　　　　　　　　　得獎者
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２０１７金融科技獎－傑出保險區塊鏈技術平台　　　Ｇａｌｉｌｅｏ　Ｐｌａｔｆｏｒｍｓ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｉｍｉｔｅｄ
２０１７金融科技獎－傑出消費者網上保險服務　　　富衛人壽保險（百慕達）有限公司
２０１７金融科技獎－傑出駕駛分析流動應用程式　　富衛保險有限公司
２０１７金融科技獎－傑出保險產品解碼器　　　　　１０Ｌｉｆｅ
２０１７金融科技獎－傑出綜合保險服務平台　　　　ＡＸＡ安盛
２０１７金融科技獎－傑出金融科技社交媒體應用　　富衛人壽保險（百慕達）有限公司
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融科技大獎２０１７－網絡安全
　　　　獎項　　　　　　　　　　　　　　　　　　得獎者
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２０１７金融科技獎－傑出企業網絡保安方案　　　　香港電訊
２０１７金融科技獎－傑出應用安全方案　　　　　　Ｅｎｔｅｒｓｏｆｔ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
２０１７金融科技獎－傑出區塊鏈研發方案　　　　　區塊鏈科研有限公司
２０１７金融科技獎－傑出網絡證券保安系統　　　　第一上海證券有限公司
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融科技大獎２０１７－信貸
　　　　獎項　　　　　　　　　　　　　　　　　　得獎者
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２０１７金融科技獎－傑出發票融資網上平台　　　　Ｖｅｌｏｔｒａｄｅ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｌｉｍｉｔｅｄ
２０１７金融科技獎－傑出中小企業融資平台　　　　橋彼道有限公司
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融科技大獎２０１７－電子支付
　　　　獎項　　　　　　　　　　　　　　　　　　得獎者
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２０１７金融科技獎－傑出電子支付　　　　　　　　Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ
２０１７金融科技獎－傑出電子錢包　　　　　　　　ＴＮＧ　ＦｉｎＴｅｃｈ　Ｇｒｏｕｐ
２０１７金融科技獎－傑出環球跨境支付方案　　　　匯元通集團
２０１７金融科技獎－傑出流動支付平台方案　　　　俊盟國際有限公司
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融科技大獎２０１７－交易系統
　　　　獎項　　　　　　　　　　　　　　　　　　得獎者
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２０１７金融科技獎－傑出證券融資方案復　　　　　復星恆利證券有限公司
２０１７金融科技獎－傑出金融科技證券商　　　　　民眾證券有限公司
２０１７金融科技獎－傑出網上證券投資管理平台　　鴻財網
２０１７金融科技獎－傑出網上證券交易方案　　　　富昌證券有限公司
２０１７金融科技獎－傑出證券交易平台　　　　　　中國金洋證券有限公司
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融科技大獎２０１７－財富投資與管理
　　　　獎項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得獎者
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２０１７金融科技獎－傑出人工智慧網上資金管理平台　Ｋｒｉｓｔａｌ﹒ＡＩ
２０１７金融科技獎－傑出雲基礎分析平台　　　　　　ＨｅｄｇｅＳＰＡ　Ｌｉｍｉｔｅｄ
２０１７金融科技獎－傑出數字貨幣平台　　　　　　　Ｃｒｙｐｔｏｍｏｖｅｒ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｉｍｉｔｅｄ
２０１７金融科技獎－傑出智能理財系統　　　　　　　Ｐｒｉｖｅ　Ｍａｎａｇｅｒｓ
２０１７金融科技獎－傑出智能理財流動應用程式　　　ｇｉｎｉ
２０１７金融科技獎－傑出強積金流動應用程式　　　　信安投資及退休金服務有限公司
２０１７金融科技獎－傑出對沖基金網上管理平台　　　ＨｅｄｇｅＶｉｓｔａ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｉｍｉｔｅｄ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融科技大獎２０１７－資金流動
　　　　獎項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得獎者
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２０１７金融科技獎－傑出數碼跨境轉帳服務　　　　　ＩｎｓｔａＲｅＭ　Ｌｉｍｉｔｅｄ
２０１７金融科技獎－傑出國際匯款平台　　　　　　　Ｍｉｄｐｏｉｎｔ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融科技大獎２０１７－大專院校
　　　　獎項　　　　　　　　　　　　　　　　　　得獎者
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２０１７傑出金融科技獎金獎－大專院校　　　　　　Ｎｕｃｌｅｏ－ＨｕＹａｏ－Ｃｈｉｅｈ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＆Ｌｅｅ　Ｔｉｎｇ－Ｔｉｎｇ，Ｔｈｅ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
２０１７傑出金融科技獎銀獎－大專院校　　　　　　Ｔｈｅａｔｒｅ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ
２０１７傑出金融科技獎銅獎－大專院校　　　　　　Ｌａｕ　Ｓｈｅｕｎｇ　Ｃｈｉ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＨｏｎｇＫｏｎｇ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

特別大獎
　　　　獎項　　　　　　　　　　　　　　　　　　得獎者
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金融科技大獎２０１７　　　　　　　　　　　　　　Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ
金融科技市場策劃獎２０１７　　　　　　　　　　　Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ
金融科技大獎２０１７－初創企業　　　　　　　　　Ｅｎｔｅｒｓｏｆｔ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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