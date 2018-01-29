【史上新高】港股破頂後沽壓顯著增加，收跌１８７點報３２９６６

《經濟通通訊社２９日專訊》美國重磅股英特爾業績表現理想，推動道指上周五（２６日）

再破頂，道指收升２２３點，報２６６１６點。港股今早隨外圍高開１８１點，報３３３３５點

，開市在內銀股帶動下最多升３２９點至３３４８４再創歷史新高，但其後在中資金融股回吐及

大市缺乏上行動力下，恆指一度倒跌２５７點，低見３２８９７點，多隻早市領跑的股份午後升

幅收窄，港股全日最終收報３２９６６點，跌１８７點或０﹒５６％。

主板成交１９１６﹒３２億元，較上一個交易日相約多６﹒４９％。

國指亦跌６４點或０﹒４７％，報１３６５９點；滬指軟３５點或０﹒９８％，報３５２３

點。



＊內銀股開市領漲，重磅股普遍偏軟＊



騰訊（００７００）早市破頂高見４７６﹒６銀，但其後隨市回軟，最終仍穩收４７１﹒６

元。另一方面，網宿科技（深：３０００１７）澄清未與騰訊就股權合作事項進行洽談。

重磅股偏軟，港交所（００３８８）跌１﹒７５％，報２９２﹒２元；友邦（０１２９９）

跌１﹒８％，報６５﹒４元；匯控（００００５）跌０﹒７６％，報８５﹒０５元；平保

（０２３１８）跌２﹒９４％，報９０﹒６５元。

大和唱好多隻內銀股，將建行（００９３９）目標價升近三成至１０﹒５元，建行今早曾高

見９﹒３９元創上市新高，惟午後升勢大幅收窄，收市升０﹒７７％，報９﹒１２元；工行

（０１３９８）見７﹒６４元破頂，全日漲１﹒３６％，報７﹒４４元；惟招行（０３９６８）

則跌２﹒９１％，報３６﹒７５元。

市傳蘋果訂單縮，手機通訊股受壓，舜宇（０２３８２）跌４﹒８％，收報１０７元，為表

現最差藍籌；瑞聲科技（０２０１８）緊隨其後，亦跌３﹒６７％報１３１元。

市傳華府與私營公司商談建５Ｇ網絡，惟不包括內地公司，中興通訊（００７６３）曾低見

２７﹒８５元，收跌７﹒１３％，報２８元。



＊電煤股齊齊造好，重鋼落鑊料虧轉盈＊



資源股造好，國內多地電煤庫存告急的消息帶動，兗煤（０１１７１）升７﹒６７％，高見

１４﹒９８元創逾５年新高；中國神華（０１０８８）亦高見２５﹒６５元，創近５年新高，收

升３﹒９９％，報２４﹒７５元，為表現最佳藍籌。

內地冬季發電量亦創新高，電能股逆市走強，華潤電力（００８３６）收升１﹒３７％，報

１４﹒８２元；龍源電力（００９１６）亦升２﹒５５％，收報５﹒６２元。

重鋼（０１０５３）料去年全年虧轉盈，帶動股價全漲１１﹒５４％，高見１﹒７８元，收

報１﹒７４元；馬鋼（００３２３）亦升３﹒９８％，收報４﹒４４元。

歐化（０１７１１）首日收市報１﹒６元，較招股價０﹒５６元高１﹒８５倍；若不計收續

費，每手賺１０４００元。（ｇｌ）

