《經濟通通訊社２９日專訊》鄭若驊首次出席立法會司法和法律事務委員會。公民黨郭榮鏗
及楊岳橋分別就律政司給予選舉主任錯誤的法律意見，以及隱瞞僭建，向鄭若驊提出不信任動議
，兩項動議均被否決。
其中指律政司給予選舉主任錯誤的法律意見的動議，以７票贊成、１０票反對被否決；至於譴
責鄭若驊隱瞞物業僭建物的動議，則以６票贊成、１０票反對、１票棄權被否決。（ｆｗ）
（ｚｚ）
29/01/2018 18:58
【香港政情】民主派就ＤＱ及僭建向鄭若驊提出之不信任動議遭否決
《經濟通通訊社２９日專訊》鄭若驊首次出席立法會司法和法律事務委員會。公民黨郭榮鏗
及楊岳橋分別就律政司給予選舉主任錯誤的法律意見，以及隱瞞僭建，向鄭若驊提出不信任動議
，兩項動議均被否決。
其中指律政司給予選舉主任錯誤的法律意見的動議，以７票贊成、１０票反對被否決；至於譴
責鄭若驊隱瞞物業僭建物的動議，則以６票贊成、１０票反對、１票棄權被否決。（ｆｗ）
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