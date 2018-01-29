【立會補選】法律界選委發聲明指ＤＱ周庭不合理、不合法、不合憲

《經濟通通訊社２９日專訊》香港眾志常委周庭因黨綱中提及「民主自決」被選舉主任裁定

在立法會補選的提名無效。法律界仕體選委今發表聲明，表示選舉主任的決定極遺憾和關注，並

指有關決定是「不合理、不合法、不合憲」。

法律界選委的聯合聲明指出，取消參選立法會補選資格的決定是「不合理、不合法和不合憲

（ｕｎｒｅａｓｏｎａｂｌｅ， ｕｎｌａｗｆｕｌ ａｎｄ ｕｎｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ

ａｌ）」；有關決定違反自然公義（ｎａｔｕｒａｌ ｊｕｓｔｉｃｅ）的基本原則，因為有關

決定是在無給予周庭陳述機會之下作出。聲明又形容選舉主任的決定實際上是壓制了香港島選民

意願的自由表達，剝奪他們在補選中的選擇。

聲明指，參選權是是基本人權，受基本法第２６條和香港人權法案第２１條保障；又援引人

權法案第２１條的乙部指，永久性居民不受無理限制，均應有權利及機會在選舉中投票及被選。

聲明又指，按人權事務委員會第２５號《一般性意見》第１５段表示，不得以無理或歧視要

求如教育、居住或出身或政治派別等理由，排除本來有資格競選的人參加競選；亦引用第１７段

指，不得以政治見解為由剝奪任何人參加競選權利。

聲明最後強調，不管參選人的地位如何，聯署的人亦會提出相同觀點，是次聲明絕不應被理

解為對周庭的政見或政治聯繫的認可。法律界全體選委共有３０人，包括資深大律師戴啟思、陳

景生、夏偉志、潘熙等。

已報名參加立法會港島區補選的有陳家珮、任亮憲、區諾軒。（ｆｗ）（ｚｚ）

