《經濟通通訊社２９日專訊》律政司司長鄭若驊到立法會出席司法及法律事務委員會會議。
民建聯葛珮帆問及有關檢控佔領行動的問題，鄭若驊指，律政司會按照檢控守則工作，亦需要一
定的時間搜集證據及分析，表示會盡快按法律及檢控守則作出決定，強調並非按政治因素作決定
，亦都無人有任何特權。（ｃｗ）（ｚｚ）
29/01/2018 18:01
【香港政情】鄭若驊稱會盡快就佔中相關事件是否進行檢控作決定
《經濟通通訊社２９日專訊》律政司司長鄭若驊到立法會出席司法及法律事務委員會會議。
民建聯葛珮帆問及有關檢控佔領行動的問題，鄭若驊指，律政司會按照檢控守則工作，亦需要一
定的時間搜集證據及分析，表示會盡快按法律及檢控守則作出決定，強調並非按政治因素作決定
，亦都無人有任何特權。（ｃｗ）（ｚｚ）
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