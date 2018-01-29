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即市新聞

29/01/2018 17:05

《神州經脈》滬指一個半月最大單日跌幅，中間價七連升近２７月高

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中銀監主席郭樹清重申，今年要進一步嚴監管、強監管，內銀
等Ａ股權重股午後集體走低。滬綜指盤中高見３５８７點，創２０１５年１２月２８日以來最高
，惟午後直線向下，最終收報３５２３點，跌０﹒９９％，創一個半月以來最大單日跌幅。富時
中國Ａ５０指數盤中亦一度大跌２﹒６％，錄去年１１月２３日以來最大跌幅，元大證券分析師
就指，富時中國Ａ５０指數急跌或顯示外資在賣出Ａ股，而未來外資或下調對中國經濟的預期。
人行前首席經濟學家馬駿預計，中國ＧＤＰ增速今年會從２０１７年的６﹒９％放緩到６﹒５％
左右。
　　深成指收市跌１﹒７７％，創逾兩個月來最大單日跌幅，報１１３５２﹒７２點；創業板跌
０﹒９２％，報１７９９﹒７７點。兩市成交增加１０％，至５５５３億元（人民幣．下同）。

＊香港基金累計淨匯出逾１２４億＊

　　人民幣兌一美元中間價七連漲，今升１６９點子報６﹒３２６７，錄２０１５年１１月２日
來最高，累計達１１３４點子或１﹒８％。在岸即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３９點子，收盤跌
３９點子，報６﹒３２６６。
　　交易員指出，中間價仍遵循定價機制，市場價也逐漸向中間價靠攏，不排除短期歐元小幅調
整而人民幣跟隨小跌可能，但結匯需求仍未有效出清，人民幣或因逢高結匯操作反彈高度明顯受
限。
　　中金發表研究報告稱，將２０１８年底美元兌人民幣匯率預測從６﹒２８上調至６﹒１８。
同時，預計一些「臨時性」的資本管制措施將會被取消，尤其是一些對居民換匯的管制。
　　國家外匯局公布，在基金互認機制下截至２０１７年１２月末，香港基金境內發行銷售資金
累計淨匯出１２４﹒６億元；內地基金香港發行銷售資金累計淨匯入３﹒３６億元。

＊一線城市房價短期勢難大起大落＊

　　中國社科院財經戰略研究院、中國社科院城市與競爭力研究中心項目組發布２０１８年１月
《中國住房市場發展月度分析報告》顯示，由於一線城市調控政策放鬆的概率極小，預計一線城
市房價以穩定為主，短期內大起大落的可能性不存在。
　　《報告》通過對２０１７年１２月大數據房價指數監測發現，２０１７年除廣州外的一線城
市房價持續穩中有降，並未出現反彈跡象。熱點二線城市房價年度漲幅較大，但目前房價總體呈
現退熱企穩態勢。市場的趨於穩定，為深化住房制度改革和完善住房市場長效機制創造了時間與
空間。
　　《報告》認為，二線城市庫存水平雖然較低，但房價累積漲幅較大，短期房價以慢漲或平穩
為主。而三四線城市則逐步進入退熱或下跌階段。

＊阿里雲ＥＴ城市大腦進駐吉隆坡＊

　　馬來西亞數字經濟發展機構（ＭＤＥＣ）和吉隆坡市政廳（ＤＢＫＬ）今日聯合宣布，引入
阿里雲ＥＴ城市大腦，將人工智能全面應用到馬來西亞交通治理、城市規劃、環境保護等領域。
　　其中第一階段，將應用到馬來西亞首都吉隆坡２８１個道路路口，通過紅綠燈動態調節、交
通事故檢測、應急車輛優先通行，來緩解吉隆坡擁堵的交通狀況。
　　這是繼３個月前阿里雲馬來西亞大區開放服務之後，阿里雲在東南亞的又一項重大進展。同
時，這也是吉隆坡首次使用人工智能技術對城市進行全面調節。
　　阿里雲指，馬來西亞天池大數據項目將會在兩年內培育本地５００個數據專業業者和３００
個初創企業。

＊去年底汽油庫存反彈至７年高位＊

　　據新華社報道，中國去年１２月底商業原油庫存按月增加３﹒２４％，因中國國內煉廠的原
油加工量較１１月峰值有所下降。不過三大精煉油品－－柴油、汽油和航煤庫存上升９﹒１％。
　　截至１２月底，汽油庫存增加４﹒７％至８６２萬噸左右，至少為２０１０年以來最高庫存
水平。柴油消費也下降，受戶外工程和基建活動減少影響。（ｊｙ）

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