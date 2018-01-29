【新股上市】報道指內地網貸平台「融金所」擬香港上巿

《經濟通通訊社２９日專訊》據《深圳商報》報道，融金所聯合創始人張東波在近日舉行

的山東天業戰略入股融金所新聞發布會上透露，融金所計劃在香港上市。

公開資料顯示，融金所是一家專注於互聯網借貸信息諮詢及信息中介服務的Ｐ２Ｐ理財平台

，於２０１３年５月正式上線，由深圳前海融金所互聯網金融服務有限公司運營。截至目前，融

金所累計撮合成交金額超過２２０億元人民幣，待收本金３０億元人民幣。（ｃｌ）

