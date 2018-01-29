《經濟通通訊社２９日專訊》據《深圳商報》報道，融金所聯合創始人張東波在近日舉行
的山東天業戰略入股融金所新聞發布會上透露，融金所計劃在香港上市。
公開資料顯示，融金所是一家專注於互聯網借貸信息諮詢及信息中介服務的Ｐ２Ｐ理財平台
，於２０１３年５月正式上線，由深圳前海融金所互聯網金融服務有限公司運營。截至目前，融
金所累計撮合成交金額超過２２０億元人民幣，待收本金３０億元人民幣。（ｃｌ）
29/01/2018 12:07
【新股上市】報道指內地網貸平台「融金所」擬香港上巿
《經濟通通訊社２９日專訊》據《深圳商報》報道，融金所聯合創始人張東波在近日舉行
的山東天業戰略入股融金所新聞發布會上透露，融金所計劃在香港上市。
公開資料顯示，融金所是一家專注於互聯網借貸信息諮詢及信息中介服務的Ｐ２Ｐ理財平台
，於２０１３年５月正式上線，由深圳前海融金所互聯網金融服務有限公司運營。截至目前，融
金所累計撮合成交金額超過２２０億元人民幣，待收本金３０億元人民幣。（ｃｌ）
|興證快訊29/01/2018
港交所2018工作重點
|國際動態29/01/2018
黑客盜42億新經幣 Coincheck賠33億
|生財有道26/01/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－蒙牛】農曆年旺季消費升級 業績憧憬向30元進發
|生財有道26/01/2018
【外資精點】大摩料內地利率維持高位 升多隻內銀目標價
|專訪26/01/2018
【金融科技】羅兵咸:金管局快速支付顛覆市場，誰勝誰負未知
|國際動態26/01/2018
虛擬貨幣首評級 比特幣僅C+
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰