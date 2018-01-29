【聚焦人幣】中金：上調今年底人幣兌美元預測至６﹒１８

《經濟通通訊社２９日專訊》中金發表題為《人民幣升值影響幾何？》的報告稱，２０１７

年以來，人民幣兌美元累計升值８﹒８％，兌港幣累計升值１０％，但對貿易加權的一籃子貨幣

基本持平。往回看，人民幣過去１２個月兌美元的累積升幅為２００８年以來最高。報告認為，

匯率變動對宏觀和行業的潛在影響包括：



＊電子紡織汽車等出口利潤率或承壓＊



一，貨物貿易層面，考慮到人民幣有效匯率保持基本穩定，人民幣匯率變動對中國進出口量

增長的總體影響有限。然而，由於不同行業、公司的成本和收入結構不同，因此在人民幣兌美元

升值過程中，行業和公司層面有明顯的「贏家」和「輸家」。例如，一些造紙廠商因其成本以美

元計價而收入以人民幣計價而有望受益。另一方面，由於對美國市場的依賴度較高，電子、紡織

、家具、汽車、機械、玩具及鞋類等行業出口商的利潤率可能承壓。

二，服務貿易層面，香港和澳門的旅遊收入對人民幣升值可能最為敏感，而日本和美國的旅

遊業也在一定程度上受益。過去一年多來，中國居民的名義收入加速上升，疊加目的地貨幣兌人

民幣明顯貶值，大幅提振了以當地貨幣計價的中國遊客的「購買力」。

三，財務損益的角度看，美元債務佔比較高的公司有望在升值中受益，而此前大量「囤積」

美元的公司、行業可能會面臨較大的匯兌損失。據中金分析，外幣外債發行較多的行業包括金融

、地產、能源、電力和航空等行業。另一方面，外匯「囤積」較多的很可能是中國幾個出口佔比

最大的行業。



＊具備跨境能力的金融機構有望受益＊



報告續指，人民幣持續走強為金融業擴大開放以及人民幣進一步國際化奠定了基礎。這個層

面看，具備跨境能力的金融機構有望受益。

報告將對２０１８年底美元兌人民幣匯率的預測從６﹒２８上調至６﹒１８。同時，預計一

些「臨時性」的資本管制措施將會被取消，尤其是一些對居民換匯的管制。

然而，往前看，人民幣貶值預期的潛在逆轉可能會為企業部門外匯套利或錯配提供新的動機

，這在宏觀層面會為跨境資本流動的管理帶來新的挑戰，而在企業層面也可能引發財務費用的明

顯波動。值得注意的是，２０１６年以來，企業「囤積」的外匯以及外幣債務的敞口佔資產負債

表的比例明顯上升，顯示外匯「套利」行為呈上升趨勢。（ｊｙ）

