【本港樓市】代理：十大屋苑周末成交為１７年至今次高，按周大升

《經濟通通訊社２９日專訊》中原地產表示，十大屋苑於過去周末錄得２０宗成交，成交量

為１７年至今次高，較上周末１３宗升５３﹒８％，多個屋苑如太古城、海怡半島及嘉湖山莊均

錄得創新高成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末多個新盤銷情暢旺，農曆年前確實迎

來小陽春，大量新盤向隅客回流二手市場。農曆新年前部分二手業主封盤，二手市場盤缺，買家

往往要以新高價才能成功購入心儀單位。受市場熾熱氣氛及高價賣地消息影響，買家對後市信心

十足，較願意追價。

據美聯物業分行統計，周六日（１月２７日至２８日）１０大藍籌屋苑錄得約２０宗買賣成

交，較上周末１３宗上升約５３﹒８％，創４個周末新高，並連續８個周末維持雙位數水平，僅

次於去年２月１７日及１８日周末後一連９個周末錄得雙位數的紀錄。至於按１５大屋苑統計，

本周末則錄得約２６宗買賣成交，按周升約７３﹒３％。



＊美聯：１０大藍籌屋苑成交按同上升約５３﹒８％＊



港島區方面，中原表示，太古城１月暫錄得３２宗成交，新近一宗２房成交再創新高。新近

成交單位為太古城鳳山閣高層Ａ室，實用面積５３０平方呎，建築面積６２９平方呎，２房間隔

，望園景，附有裝修。業主以１１００萬元將單位易手，折合平均實用呎價２０７５５元，創同

類新高成交。同類單位於去年１１月曾以９９３萬元新高價成交。原業主於２０１２年３月以

６０６萬元買入單位，持貨６年，帳面獲利４９４萬元，單位升值８２％。

海怡半島１月錄得２６宗成交，過去周末成交十分暢旺，錄得５宗成交。新近成交單位為海

怡半島２３Ａ座高層Ａ室，實用面積５８４平方呎，建築面積７２８平方呎，２房間隔，望園景

，池景及海景。業主以１０３０萬元將單位易手，折合平均實用呎價１７６３７元，創同類單位

新高成交。原業主於１９９４年以４４０萬元買入單位，持貨２４年，帳面獲利５９０萬元，單

位升值１３４％。

九龍區方面，中原表示，美孚新村１月錄得４０宗成交，臨近農曆新年，市場放盤量逐步減

少。新近成交單位為美孚新村６期恆柏街１７號中層Ａ室，實用面積５１８平方呎，建築面積

６９０平方呎，２房間隔，向東北，望街景。業主以７１０萬元將單位易手，折合平均實用呎價

元，屬市價成交。原業主於２０００年１月以１８５萬元買入單位，持貨１８年，帳面獲利

５２５萬元，單位升值２８４％。

新界區方面，中原表示，嘉湖山莊於過去周末錄得７宗成交，平均實用呎價約９５００元。

分行促成成交單位為嘉湖山莊６期美湖居３座高層Ｆ室，實用面積４４１平方呎，建築面積

５７８平方呎，２房間隔，望開揚園景。業主以４８８萬元將單位易手，折合平均實用呎價

１１０６６元，創同類新高成交。（ｃｙ）

